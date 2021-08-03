Ivan Bogatyy 連環推解釋 Mining DAO 助力完成單筆購買 100 個 NFT 的重磅交易

這個故事表明，以太坊中的搶先交易難題可以而且應該通過技術來得到解決，而不是政治干預。

撰文：Ivan Bogatyy，區塊鏈投資機構 Dragonfly Capital 研究合夥人

編譯：Perry Wang

1/ 當你是一個像 @0x650d 這樣的超級猛男，想一下子買 100 個 CryptoPunk，你具體會怎麼做？怎樣確定交易不會在以太坊公共內存池的「黑暗森林」中遭到搶先交易者的劫殺？

你只需聯繫 @Mining_DAO。

2/ 與 NFT 相關的礦工可提取價值（MEV）手段非常多。機器人可以尾隨交易（back-run）新上線的 NFT，甚至在 NFT 出現之前就搶購它們。賣家可以對買家的出價交易進行搶先交易，並標上更高的價格重新掛牌交易。潛在買家可以坐等價格下跌，但對決定出手購買的其他人進行搶先交易攻擊。

3/ 一個很有意思的事實：我在 2018 年就寫過利用這些算法手段玩弄 NFT 的文章（How we made $100K trading CryptoKitties），當時我沉迷於「加密貓」@CryptoKitties （具體構想參見文末的「自動化套利 /automatic arbitrage」一章。當時 MEV 這個術語還沒誕生，尾隨交易手段也不存在（我當時將這一手段稱之爲 post-running）。

4/ 請記住，所有這些手段都是爲了襲擊單次 NFT 購買。當你計劃購買一百個 NFT 時，價格下限門檻可能會是花費 6 萬美元和必須花費 60 萬美元之間的區別。

5/ 很顯然，@0x650d 有辦法。他想要一個完全私有的區塊，他的所有交易在其中都會在任何人有機會做出反應之前立即得到確認。我們提供的就正好是這種服務！

@Mining_DAO 的獨特設計就是即使是礦工也不知道自己是在挖什麼。

6/ @Mining_DAO 是通過智能合約予以實現。我們接受密封的訂單（區塊哈希），當該區塊被挖出後收取 ETH，自始至終不知道區塊中的內容。

您可以將其視爲基於訂單簿的區塊 DEX：

7/ 自然，這是一項新技術，代碼未經測試，存在搞砸的風險。正如有些人注意到的那樣，像 @0x650d 先進行了一次試運行。 然後他發送了上述 重磅交易 區塊。

8/ CryptoPunk 的價格當天瞬息萬變，所以有幾筆交易失敗了。@0x650d 迅速重新組合了交易，併發送了另一個帶有剩餘購買需求的區塊。

活到老，學到老！

即時構建交易以匹配鏈上價格，會更加穩健。

9/ 很有意思地看到 @cryptopunksbot 賬號簡直瘋了。它不斷地發佈新的 CryptoPunk 成交提醒，而試圖弄清楚發生了什麼事的人們簡直讓 Twitter 和 Discord 陷入癱瘓。

@vapeape 是第一個搞清楚具體情況的人。

10/ 我很樂意幫 @0x650d 學習如何使用我們的系統，而 @Mining_DAO API 完全開放且無需許可。我們接受任何人的捆綁交易和完整塊交易提交。點 這裏 瞭解更多信息。

11/ 考慮到近期在監管層面的動態，我希望這個故事表明以太坊中的搶先交易難題可以而且應該通過技術來得到解決，而不是政治干預。

甚至沒有那麼難！ 只需私下發送你的交易。