一文讀懂剛剛上線主網的 Neo N3 治理機制、經濟模型與原生組件

Neo N3 引入了去中心化存儲 NeoFS、預言機 Oracle、去中心化身份系統 NeoID 等鏈上原生組件，具有更好的適配性和兼容性。

撰文：jiawei

N3 是 Neo 區塊鏈的最新版本，亦是迄今爲止 Neo 區塊鏈最重要的升級。作爲現行 Neo 協議層的升級，Neo 創始人張錚文早在 2018 年就已宣佈了該升級計劃。經歷了長達兩年的迭代，Neo N3 主網已於北京時間昨日（8 月 2 日） 17:00 正式上線。

本文將全面盤點 Neo N3 的核心升級，並梳理出 N3 在生態建設中取得的成績。

治理機制

Neo N3 在原有基礎上引入了新的治理機制。

新的治理機制包含候選人，委員會以及共識節點三類角色。其中，委員會負責主網參數調整，維護鏈上環境；共識節點負責打包交易和出塊，保持主網的正常運行。兩者均需要從候選人中，按選票數量多的選出。

目前 N3 的鏈上治理委員會稱作 Neo 理事會，成員的數量設置爲不超過 21 位，共識節點的數量爲 7 個，候選者沒有限制，三者存在如圖示的包含關係。

候選人本身不承擔職責，用戶可以通過註冊來成爲候選人。Neo 理事會和共識節點成員將從候選人中根據選票數量選出。候選人票數爲所有投票給它的地址的 NEO 餘額之和。候選人及其選票數量隨着區塊高度的增加而不斷更新。

Neo 理事會與共識節點的選舉根據候選人的票數多少進行排序，票數靠前的候選人（默認 21 個）被選舉爲理事會成員。理事會中票數最靠前的 7 位候選人成爲共識節點。Neo 理事會名單每 21 個區塊進行更新一次。理事會成員投票通過半數，可對 Neo N3 網絡的參數進行修改，如區塊的最大交易數、最大容量等。

經過 Neo 基金會的系列評估，現已選出了 10 位初始成員，加上由 Neo 基金會和 NGD 組成的其他 11 位初始成員，共同組成 N3 主網上線期間的初始 Neo 理事會 (即委員會)。

10 位社區招募的 Neo 理事會成員如下：Everstake(PoS 運營商)、鏈節點 (區塊鏈社區)、Switcheo(以 Neo 爲基礎的跨鏈和衍生品 DEX)、Neo News Today(Neo 生態社區運營平臺)、NeoSPCC(分佈式系統和數據存儲研發團隊)、AxLabs(區塊鏈開發工具)、Nash(非託管性綜合性金融服務平臺)、COZ(工具開發社區項目)、NEXT(Neo 基礎設施開發的社區)、InfStones(區塊鏈基礎設施服務商)。

在社區投票數達到 NEO 流通總量的 20% 之前，Neo 理事會的組成將保持不變。達到 20% 後，Neo 理事會成員的組成將開始根據投票結果進行更新。

經濟模型

Neo N3 的經濟模型繼承自 Neo Legacy，NEO 和 GAS 雙通證機制將延續使用，其中 NEO 用於治理，GAS 用於流通。

NEO 總量 1 億，最小單位爲 1，不可分割。NEO 持有者是 Neo 網絡的所有者和管理者。通過在 Neo 網絡上構造投票交易來行使管理權，如選舉共識節點，共識策略調整，計價模型調整等。

GAS 的最小單位爲 10^-8。GAS 代表着 Neo 網絡的使用權，可通過投票、持有 NEO 提取或者購買獲取。在使用 Neo 網絡時，需要支付一定數量的 GAS 作爲費用，如用戶轉賬，註冊資產，發佈資產，與 DApp 進行交互等。

另外，每個區塊均會產生一定數量（初始值爲 5）的 GAS，即每年約產生 1000 萬枚 GAS。其中 10% 由所有 NEO 持有者按比例分享，80% 由理事會成員的投票者按比例分享，其餘 10% 由 21 名理事會成員平分。與 Neo Legacy 不同的是，Neo N3 的 GAS 沒有發行上限，而且交易的系統費將被燃燒。

neo-n3">Neo N3 推出的原生組件

neofs">去中心化存儲 NeoFS

NeoFS 是 Neo N3 的去中心化存儲方案，爲 Neo 上的應用提供原生支持。NeoFS 使用現有的 GAS 作爲治理通證，用戶可以在 NeoFS 網絡中向其他用戶提供存儲資源從而獲得報酬，或者支付較低的價格來將其數據存儲在 NeoFS 上。通過多重圖網絡結構，NeoFS 可以在使用最少網絡資源的前提下自動進行數據分配，提升數據處理的速度和可靠性。

對比 Filecoin 協議，NeoFS 更適合處理應用程序的數據，並且也同樣適用於小型數據的「熱存儲」與大型數據的「冷存儲」。對訪問控制系統和元數據的支持將使 NeoFS 成爲適合 dApp 使用的高效靈活的存儲平臺。

此外，Neo N3 在內置的 Oracle 合約中添加了對 NeoFS 協議的支持，從而允許在智能合約中使用 NeoFS 數據，開發者能夠與 NeoFS 網絡進行代碼級別的互動，無需在鏈上長期存儲數據。

預言機 Oracle

爲了拓寬 Neo 區塊鏈的應用場景和發展潛力，Neo N3 推出了內置預言機 Oracle，將預言機內置爲原生合約，爲鏈上合約獲取外部信息的提供幫助。根據合約的不同需求通過去中心化的方式獲取相應信息供調用者合約使用。

Neo N3 中加入了新的原生合約 OracleContract 以支持 Oracle 的相關功能。該合約包含了 Oracle 的基本邏輯，如 Oracle 的請求、回調、驗證等。此外，Neo N3 還提供了 Oracle 插件，實現 Oracle 的節點偵聽、請求處理，以及發送響應交易等功能。開發者能夠在智能合約中通過 HTTPS 輕鬆訪問外部資源。

neoid">NeoID

NeoID 是基於 Neo N3 的去中心化身份系統。在一些應用場景下，對用戶的身份驗證是此類場景運行的先決條件，NeoID 則爲這些場景所需的身份框架提供支持。它允許開發者創建和管理去中心化標籤，作爲數據驗證方發出聲明，或按需將驗證功能集成到應用程序中。

用戶可以使用這些驗證聲明作爲其個人身份憑證來訪問應用程序，而無需共享其私人數據，從而保留了完全身份主權並防止信息濫用的可能性。通過採用 NeoID，可實現用戶對其身份信息 100% 的所有權和控制權。

neo-n3_1">Neo N3 的生態建設

在公鏈領域，除底層鏈性能、安全等技術層面的競爭外，生態建設也是競爭中不可或缺的一部分。Neo 在開發者支持方面可謂是誠意滿滿。在技術方面爲開發者提供了鏈上原生組件、跨鏈協議和開發工具支持，在資源和資金激勵方面推出了一系列包括 N3 Early Adoption 計劃與全球黑客松在內的生態構建方案，涵蓋前期商業策劃諮詢、全程技術支持，以及後期孵化機會等，對開發者進行全方位的扶持。

爲了快速構建 N3 生態，Neo 推出了 N3 Early Adoption 計劃 ，將爲入選項目提供總價值超過 1 千萬美元的資助，激勵全球開發者共建 N3 生態。通過該計劃加入 N3 生態的項目還能夠獲得 Neo 在技術與運營層面的支持。

對於參與 Early Adoption 計劃的項目團隊，鼓勵在以下方向進行開發：

基於 N3 主網進行開發的基礎設施類項目，如瀏覽器、編譯器、中間件等；

基於 Neo ID、NeoFS,、Oracle 等 N3 核心組件進行產品化開發的項目；

已被驗證擁有強使用場景的應用層項目，如 DeFi、NFT 等；

能連接實體產業和區塊鏈的、擁有商業落地場景的項目，如社交、電商類項目；

打通監管渠道的資源型項目，如支付類、傳統金融升級類項目。

neo-frontier-launchpad">Neo Frontier Launchpad 全球黑客松

此外，爲了加速 Neo Legacy 的項目與用戶向 N3 遷移，促進 Neo 生態的創新，Neo 於今年 5 月啓動了 Neo Frontier Launchpad 全球黑客松項目，共計超過 670 位開發者參與，收到 60 份策劃案和 58 份項目成果。經過項目評審，最終評選出 3 個最佳項目和 8 個優秀項目，其中三個最佳項目分別是最佳 NFT 項目 Rentfuse、最佳 DeFi 項目 Lyrebird 以及最佳綜合項目 Intellij Plugin for Neo Blockchain。

Rentfuse(最佳 NFT 項目)

Rentfuse 是一個允許 Neo N3 NFT 所有者出租其資產的協議層。所有者可以通過出租 NFT 來產生收益，而他人也可以租借 NFT 來臨時使用。通過一個智能合約來管理所有者與租借者之間的 NFT 租賃協議，併爲其他能夠與租賃資產交互的智能合約提供功能接口。此外，在整個租賃過程中，NFT 的所有權歸屬並不會改變。該項目獲得價值 16800 美元的 NEO 獎勵。

Lyrebird(最佳 DeFi 項目)

Lyrebird 計劃成爲一個社區所有的合成資產平臺，可以鑄造錨定貨幣、證券、加密資產或任何有價資產的同質化通證。該協議通過保證 Lyrebird 通證 (LRB) 始終可以以公平價值交換穩定幣，來錨定預期貨幣。例如，可以使用價值 1 美元的 LRB 來鑄造一個 Lyrebird USD (LUSD)，反之亦可。該協議依靠套利者來穩定穩定幣的價格。該項目獲得價值 15600 美元的 NEO 獎勵。

Intellij Plugin for Neo Blockchain(最佳綜合項目)

Intellij Plugin for Neo Blockchain 是用於 JetBrains 基於 Intellij 的 IDE 的 VS Code 模擬的 Neo 區塊鏈工具包。它允許用戶創建、管理私鏈，探索區塊和交易，創建錢包和轉移資產，以及在私鏈上部署和調用合約。該項目獲得價值 18000 美元的 NEO 獎勵。

此外，獲得優秀獎的項目有：Impel(運動激勵方案)、HumSwap(NFT 兌換和拍賣)、NekoHit(內容創作激勵)、Tantalis(NFT 平臺)、ArGo(數據存儲雲平臺)、NOTAL(資金託管和轉移)、TOTHEMOON UNIVERSE(NFT 戰略遊戲)、dClubhouse(鏈上社交平臺)。

開發者友好

「開發者友好」是優秀公鏈的評判標準之一。在優化開發者的體驗方面，Neo N3 優勢體現在：

提供了幾大鏈上原生組件 NeoFS、Oracle、NeoID，確保開發者在合約層面就擁有足夠的工具來開發應用；

通過聚合跨鏈協議 Poly Network，使開發者享有多鏈生態優勢，賦能與其他生態的聯繫與互通。目前 Poly Network 已經支持 10 條主流公鏈，被近 50 個項目採用，且支持多種編程語言開發；

依靠 Neo 龐大的開發社區，能夠爲開發者提供最新的工具和基礎設施，從錢包、瀏覽器、SDK、編譯器，到開發框架等等；

由前微軟資深員工領導的 NGD Enterprise 團隊開發了基於 Visual Studio 的 Neo 區塊鏈工具包，幫助開發者部署、編寫、調試智能合約，大幅提升開發體驗。

此外，Neo N3 還推出了 Neo 智能合約調試器提供給開發者。其引入了微軟的時間穿越調試器 (Time-Travel Debugging)，使開發人員可以輕鬆地在代碼執行過程中前進或倒退，且允許開發人員在區塊鏈上記錄正在運行的代碼的執行情況。並推出分形調試 (Fractal Debugging)，允許開發者進行跨鏈調試。

neo-n3_2">Neo N3 進展

Neo N3 RC4 已於今年 7 月 21 日部署到測試網。在完成最終的穩定性測試之後，將上線 Neo N3 的正式測試網。遷移工作將分三個階段進行：測試網、主網設置和大規模遷移。

目前，Neo 團隊已經在 Neo N3 RC4 測試網上對理事會初始成員、NeoFS 節點與 Oracle 節點等關鍵角色進行部署。如果 Neo N3 RC4 通過穩定性測試，其代碼庫將被作爲 Neo v3.0.0 代碼重新發布，Neo N3 正式測試網也將隨之上線。

在正式測試網上線後，Neo N3 主網將隨着創世區塊而誕生。Neo 理事會初始成員與其他節點角色都將從 N3 正式測試網遷移至主網，並完成 Neo 基金會通證遷移、「早鳥」通證遷移和投票、應用遷移等任務。

在主網上線一個月後，啓動 NEO 與 GAS 的大規模遷移。同時將推出通證遷移激勵計劃，根據 2 至 8 周的遷移時間來獎勵用戶 1%-0.5% 遷移數量的 NEO，鼓勵用戶從 Neo Legacy 向 Neo N3 進行遷移。

小結

自 2016 年主網上線至今，老牌公鏈 Neo 仍在不斷探索和自我革新。依靠開源社區驅動，Neo 的願景是成爲爲智能經濟打造的開放網絡，並致力於推動區塊鏈技術的大規模創新與落地。

作爲 Neo 區塊鏈的最新版本，Neo N3 引入了去中心化存儲 NeoFS、預言機 Oracle、去中心化身份系統 NeoID 等鏈上原生組件。提供原生組件的優勢在於各組件之間能夠爲彼此提供更友好的支持，具有更好的適配性和兼容性。例如，Neo N3 中將預言機內置爲原生合約，意味着開發者可以把預言機作爲智能合約的外部接口，把一些本應寫入智能合約的邏輯放在合約之外，再通過調用預言機返回結果。

Neo N3 還提出了新的治理機制。Neo 理事會並不是固定不變的，而是每 21 個區塊進行更新一次，根據投票產生。如果理事會成員受到合規因素影響，在動態選舉的框架下社區亦可在下一輪對投票進行調整，使 Neo N3 實現合規、動態的去中心化鏈上治理。社區對理事會的選擇，將決定 Neo 生態的發展方向。

同時，在新的經濟模型中還優化了對共識節點的激勵機制，並通過改進 GAS 的分配機制鼓勵社區積極參與治理。

在生態建設方面，N3 推出了 Early Adoption 計劃和 Neo Frontier Launchpad，從技術和運營層面對開發者進行全方位支持，並鼓勵用戶和開發者向 N3 進行遷移。

Neo N3 在未來的發展和表現值得我們關注和期待。