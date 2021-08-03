觀點：加密投資爲何應該 DAO 化？

DAO 架構對投資最有利，或將顛覆資產管理的現有版圖。

撰文：AladdinDAO

編譯：Perry Wang

在同名 文章（一） 中，我們深入挖掘了去中心化自治組織（DAO）的定義，並剖析了 DAO 與 DO 的區別。

這篇文章作爲這一系列的第二部分，旨在更深入挖掘投資 DAO，論證一下投資爲何應該 DAO 化。我們認爲，DAO 的架構對投資最有利，而這一架構勢必顛覆資產管理的現有版圖。

這一新架構在投資領域尤爲誘人，因爲它將人才從傳統企業機構的條條框框中解放出來，並使他們能夠組成人脈網絡並共同發展。

加密投資不是單兵作戰

但這不是投資應該被 DAO 化的原因。恕我直言，DAO 能使投資受益的最大原因是加密投資領域存在的絕對困難。正如很多人所知，加密資產市場瞬息萬變，任何個人或機構都越來越難以跟上加密資產的快速和系統性變化。

此外，加密投資需要多學科知識。它需要經濟學、金融、工程、營銷（真的很關鍵！）和網絡營銷（當然）領域的專業知識。它還需要在全球範圍內找項目的能力等技能，這自然需要深入瞭解：文化在塑造全球加密格局中如何發揮作用。

現在問題變成了：在哪裏可以找到擁有所有這些知識的人？對於傳統的資產管理公司聘請一個部隊的各個領域的世界級專家不太現實。這太昂貴了，並且會出現不必要的管理問題。

答案就是：不用去找到其中一位專家。去找到一堆這樣的人，這樣他們就可以分享知識、信息和觀點。目標是儘可能地接近真相。

投資 DAO 分類

我們對 DAO 的理解以及我們對投資 DAO 的理解仍處於初級階段。在我們看來，目前存在幾種不同類別的投資 DAO，對它們進行細緻分類，有助於個人選擇最適合他們的組織模式：

投資俱樂部

當今大多數投資 DAO 屬於這一類，包括 Metacartel 和 the LAO。它是由一羣加密專家組成的一個俱樂部，共同找項目、做盡職調查並做出投資決策。其會員資格是需要許可的，普通合夥人（GP）的投票權等於其 LP 份額。

自去中心化金融（DeFi）去年夏季開始爆炸性增長以來，投資俱樂部也呈現爆發趨勢。這些 DAO 不僅爲 DeFi 貢獻了資本，而且還在社交媒體（CT！）上成爲了自己投資組合的宣傳大使。在加密領域，這種宣傳很重要，因爲這就是項目獲得初始牽引力的方式，這有助於這些 DAO 取得成功。

The DAO

The DAO 是加密領域真正的先驅。從 2016 年的一項現象級實驗開始，它試圖建立一個真正無需許可、真正去中心化的投資俱樂部。在這個模式中，GP 與 LP 擁有相同的投票權。The DAO 雖然以災難性的方式收場，但它爲 DAO 應該具備怎樣的組織方式鋪平了道路。

市場

投資 DAO 領域一個有趣的發展是利用 DAO 來構建市場。這就是 AladdinDAO 施展拳腳的領地。

AladdinDAO 是由 DAO 管理的收益耕種項目篩選服務平臺。它利用博弈論爲 DeFi 項目、收益耕種的農民和 DAO 構建了一個三方共贏的市場。

AladdinDAO 遵循資產管理市場的本質，即管理者投入工作和智力，用戶從中獲益。這是投資 DAO 可以在保持市場有效性的同時實現規模化的唯一康莊大道。

AladdinDAO 的架構中，投資實體可以擴容到數千甚至數萬名資產管理經理，並有可能爲全球數十億用戶提供服務。

最初的 Boule 委員會由 DAO 和社區的第一批支持者所推薦的成員組成。所有被提名的 Boule 成員都需要由社區選舉產生才能得到任命。 接下來 Boule 架構將基於鏈上算法發展演變，有才華的貢獻者可以在無需許可的前提下加入社區，並依據其業績表現獲得報酬。不存在運營費用。 沒有辦公室政治鬥爭。AladdinDAO 的長期願景是：隨着人類社會湧入加密世界，構建基於大衆智慧的決策引擎。

人爲決策還是算法決策？

爲什麼我們對組織架構的變動究竟應該由人爲決定還是由算法決定這麼大驚小怪？原因在於，人爲決策往往會受到人類情緒的影響和扭曲。例如我們中的很多人都有過這樣的經歷：對我們的評價和報酬不是基於實力和業績，而在於我們的老闆是否喜歡我們。

對具備很強競爭能力的人而言，通過取悅他人來贏取周圍人的信任和社會地位是個沉重的負擔 ( 很多內向自閉的加密人士更是這樣)。

信任在人類社會中一直是一種奢侈品，需要反覆博弈才能建立信任。而且信任也是很脆弱的，隨時可能被打破。迎合社交和打造所謂的人設是一套更復雜的遊戲，而且需要相應的專屬技能。

加密經濟學爲世界帶來了全新的可能；人們可以玩非合作遊戲。超過 70 億人甚至無需彼此認識就可以在全球範圍內進行交易和協作。藉助鏈上的交易和投票歷史和按聲譽系統排名的個人記錄，使得我們有史以來第一次只需要按着邏輯來做事，而不是人情。區別是前者提供了確定的遊戲規則，而後者更多是隨機漫步。

所以會有怎樣的影響？

總而言之，隨着技術不斷降低網絡空間的信息和交易成本，企業架構所具備的很多優勢將趨於減弱，將不可避免地要對工業時代沿襲下來的組織架構進行重新設計。

屆時將出現爲各種不同目的聚集人才的 DAO，其中很多會比公司更具備效率和競爭力。自然界的競爭是基於蜂羣之間的競爭，而不是蜜蜂之間的競爭。在 DAO 崛起的時代，是時候該找到和建設您自己的網絡部落。