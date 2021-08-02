晶片荒找不到解藥 這5檔受惠即將冒出頭

萬寶投顧王榮旭指出，進入半年報最後公布時期，財報的變數導致台股雖然反彈，但是量能萎縮，不過美股強勢，台股並沒有大跌的空間，估計大盤暫時在月線 17600 點到季線 17100 點箱型整理，只要陸港股與貨櫃輪不再弱勢大跌破底，大盤整理後向上的可能性比較大。

費城半導體指數創下歷史新高，台股以電子為主軸，跟費城半導體連動性高，台積電 (2330-TW) 已經領先大盤收復月季線；聯電 (2330-TW) 更強，已經快要突破 4 月前高 62.7 元。

萬寶投顧王榮旭表示，上周美國科技大廠財報多空參雜，但不約而同認為晶片及零組件持續缺貨，呼應晶圓代工雙雄法說會對第三季營收創新高的看法。上周我在專欄分析看好下游封測將受惠，龍頭股日月光 (3711-TW) 再創新高，對封測族群具有示範作用。

車用、5G 相關封測股欣銓 (3264-TW) 與矽格(6257-TW)，上半年營收大幅成長；已經公佈半年報的欣銓，上半年 EPS 達 2.37 元，較去年大增逾 4 成，股價也飆漲創新高。

功率半導體封測大廠捷敏 - KY(6525-TW)第一季 EPS 1.53 元，年增超過 5 成，受惠 MOSFET、二極體與 IGBT 需求強勁，營收連續 4 個月創下新高，半年報還沒有公布，不過 6 月 EPS 達到 0.8 元，第 2 季 EPS 已經超過第 1 季的一半，第 2 季淡季不淡。下半年 MOSFET 再傳缺貨漲價，富鼎 (8261-TW)、杰力(5299-TW) 等 MOSFET 晶片設計大廠股價大漲反應。捷敏 - KY 第 3 季業績可望更上一層，最近剛漲上來，也見到投信介入的影子，後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調，上周專欄推介受惠半導體需求爆發的順德 (2351-TW) 與旺矽 (6223-TW) 也大漲起來(可參考視頻分析 https://youtu.be/Nj70_7oFfDI)。順德是車用導線架大廠，第 3 季車用晶片放量，受惠程度高，5~6 月以來投信認養，股價大漲一波之後，7 月漲多整理以盤代跌姿態很高，跌不下去最近法人又買回。旺矽是探針卡大廠，受惠半導體封測需求帶動探針卡出貨放量，新品 MEMS 探針卡有打入一線手機晶片大廠供應鏈的機會，投信持續卡位中。

上游 IC 設計受惠晶片缺貨漲價程度最高，歐洲最大半導體供應商意法，預期晶片荒至少短缺到 2023 年，MCU、驅動 IC、觸控 IC 等需求都相當強勁。受惠 MCU 漲價，已經公佈半年報的九齊 (6494-TW) 第 1 季 EPS 1.88 元、第 2 季 EPS 達 4.44 元，第 3 季不排除再漲價，估計全年 EPS 挑戰 13~15 元，本益比只有 10 幾倍。

驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW)、敦泰(3545-TW) 上半年 EPS 分別為 14.17 元與 25.74 元，預估全年 EPS 分別為 30 元及 55 元，本益比更是低於 10 倍。

IC 設計獲利被市場低估，還有 MCU 紘康 (6457-TW) 及觸控 IC 禾瑞亞 (3556-TW)。禾瑞亞第 1 季 EPS 1.17 元，但 6 月 EPS 就達到 0.86 元；創惟(6104-TW) 第 1 季 EPS 0.51 元、6 月 EPS 0.58 元，也超越第 1 季獲利，股價漲到 142 元，禾瑞亞賺贏創惟，股價卻比創惟低。

萬寶投顧王榮旭表示，記憶體、IC 設計上半年獲利大爆發。愛普 (6531-TW) 上半年 EPS 10.89 元，幾乎追平去年全年獲利，全年 EPS 上看 25 元，股價已經漲到 778 元，本益比 30 倍，將帶動晶豪科 (3006-TW) 比價向上。

晶豪科上半年 EPS 6.92 元，更是去年全年 EPS 3.85 元的 1.8 倍，單是 6 月 EPS 就達到 1.7 元，估計 7 月營收挑戰新高，單月獲利可望持續擴大，全年 EPS 上看 13~15 元。若利基型記憶體持續漲價，獲利可望更高，本益比目前也僅 10 幾倍，股價仍然委屈。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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