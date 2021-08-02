【日盛投顧】重回5、10日線之上

◆盤勢分析

1. 周一台股小幅高開，盤中震盪劇烈，指數一度下跌翻黑，但在亞股轉強與電子股撐盤之下，指數逐漸回到平盤之上。收盤指數上漲 255.87 點，漲幅 1.48%，收在 17503.28 點。

2.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 2.58 點，收在 219.97 點。目前上方壓力在 10 日線 (約 220 點)。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開高震盪，收紅 K 線，暫時收復 5、10 日均線。

(2) 量能：成交量縮至 4,384.77 億元，顯示市場心態仍趨謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 265.41 億元；外資 + 239.68 億元、投信 - 10.83 億元、自營商 + 36.56 億元。

電子重回交易重心 記憶體、IC 設計表現佳

1. 記憶體族群：下半年進入電子出貨旺季，記憶體價格有望逐季走高 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏、8299 群聯、3260 威剛、3006 晶豪科、5351 鈺創等集體走強。

2.IC 設計：上半年大賺，加上漲價題材 3034 聯詠一度強攻漲停，也帶動同族群 4961 天鈺、8016 矽創等股價表現強勢。

3. 航運：周一再度上演大怒神走勢，盤中個股漲跌劇烈，午盤過後 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明等一路震盪走高。

4. 操作建議：近期加權指數持續在月季線之間震盪，但偏多格局未變，資金逐漸轉往電子相關類股。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追風險。