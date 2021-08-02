【中信投信】中概股拖累 新興亞股再回檔

中國政府持續收緊監管措施，中概股再度下挫，新興亞股再受拖累，除越南強彈 3.2% 外，新興亞股幾乎全面回檔修正。上週外資流出金額高達 40.7 億美元（以下貨幣單位皆為美元），為今年 5 月 21 日以來最高。

外資贖回最多的前三市場分別為南韓、台股、印度，金額依序為 17.7 億、13.7 億、7.3 億；南韓、台股成為 7 月淨流出最多的前二名，且今年以來外資提款額度各為 212.6 億、173.2 億，雙雙超越 2020 年全年淨流出金額，南韓約 201 億、台股約 160 億。印度則是連 3 周資金淨流出。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏（00894）表示，台股受國際政治情勢影響，大盤指數一度跌穿季線。但股市仍有三項利多，其一是儘管聯準會暗示縮減量化寬鬆時程可能在今年稍後展開，但基本上仍維持鴿派言論，市場上資金仍十分寬裕；其次，全台疫情降級，政府計畫再度推出振興券推動內需消費復甦，有利提振股市信心；第三，外資於台指期的淨空單部位已連續兩天都減少約 3000 口，目前淨空單口數已縮減至三萬口以內，顯示季線仍是重要支撐。

近期大盤資金輪動快速，隨電子第三季旺季來臨，電子交易比重已回升至四成接近五成水位，儘管近期可能仍受到 Delta 變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，短期震盪若融資可隨之大幅下降的話，籌碼穩定後，中長線對台股大盤走勢仍正向看待。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上週越股連續 5 日上漲，不僅指數突破月線且流動性頗有改善跡象，帶動越指站回 1300 點關卡，創下近三周新高；惟疫情持續嚴峻，成為股市短期變數，仍須持續觀察後續疫情發展是否和緩。

另一方面，外資直接投資的實際到位資金仍較去年同期增長，且以加工製造業吸引最多外資投入，佔總額逾 4 成，顯示外資仍看好越南作為下一座世界工廠的潛力；在此前提下，越南長期經濟發展依舊極具潛力。

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