北富銀上半年阻詐近5千萬元 示警小心三大詐騙手法

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2021年8月2號10點36分

近來受疫情影響，民眾對社交軟體、網購、代辦等遠距服務的使用量大增，不少詐欺集團也伺機而起，為維護金融安全，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行致力防範詐騙，今年上半年成功阻詐達 65 件，攔阻財產損失近 5 千萬元。

北富銀表示，作為保護大眾資產安全的守門員，北富銀從阻詐經驗中整理三大詐騙常用手法，並同步透過「FU POWER」網站分享分行成功阻詐的真實案例，幫助民眾對詐騙提高警覺。

北富銀指出，2020 年全台各分行成功攔阻詐騙案件總數達 123 件，攔阻財損近 8 千萬元，2021 年上半年即使在疫情警戒升高、分行來客人數減少的情況下，與 2020 年同期相比，件數及金額依然有所成長，顯示民眾日常生活中仍須加強警覺、小心防範。

從分行攔阻的詐騙案件分析，有 63% 是以假交友進行投資或徵婚詐財，歹徒通常會先利用臉書或其他交友軟體結識被害人，透過持續互動降低戒心，再以投資、致贈禮物、借款等話術誘使被害人上當匯款；其次則是宣稱高報酬，引導受害人進行投資或招攬親友加入，約占 26%；至於「猜猜我是誰」假冒親友借款的案件則有 6%。

北富銀提醒民眾，詐騙話術百百種，但最大的共通點就是要求匯款，遇到對方以任何理由要求匯款轉帳時，謹記「停看聽」原則，務必暫停付款、冷靜觀察，並立即打電話給金融機構或警政署 165 專線聽聽專家怎麼說，能夠更有效避開詐騙陷阱。

為了能替大眾資產做最好把關，北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓，提升第一線行員的詐騙識別能力。在分行中，行員會悉心詢問匯款、取款的目的與用途，希望藉由各種問題幫助客戶冷靜思考和察覺可疑狀況。

以北富銀高雄博愛分行為例，曾有客戶因網路比特幣投資訊息欲進行信用卡交易，行員不僅迅速察覺有異，以網路比特幣投資詐騙新聞說明，更協助換卡以確保沒有授權紀錄問題，避免客戶受騙。

而高雄三民分行、南崁分行等則有行員察覺短期內多次匯款、領錢的紀錄，即時阻止匯款，或長時間勸阻客戶匯款至交友詐騙帳戶，並協助聯繫其家人及報警，成功保護客戶資產，更獲當地警察局發感謝狀表彰北富銀攔阻詐騙的專業和努力。