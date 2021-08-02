手把手教你玩轉 Bonfida 推出的 Solana 域名服務

Bonfida 推出的 Solana 域名服務旨在將域名（.sol）和鏈上數據連接起來，這些數據可以是錢包地址、IPFS 文件 ID、圖片、文本。

撰文：Groot

域名服務，在傳統互聯網的概念中其實就是常說的 DNS 服務器，用來對域名進行管理，一般由多個服務器組成節點對域名進行解析，然後指向網站所在的服務器。而隨着加密貨幣的普及，以太坊域名服務（ENS）也逐漸被人們所熟知。這兩種域名服務實際上都是用可讀性更高的名稱取代了原本的機器語言，只不過傳統域名是指向特定的網站，而以太坊域名則是指向錢包等特定的以太坊網絡的資源。

而隨着區塊鏈技術的不斷成熟，以太坊以外的其他公鏈也表現出了越來越強的實力，新公鏈除了在性能等方面表現出了更強的競爭力以外，也在迅速搭建屬於自身的完整生態。6 月 23 日，Solana 生態項目 Bonfida 正式上線 Solana 域名服務，域名以拍賣的形式開放註冊。

Bonfida 是 Solana 生態裏的頭部建設者，可提供 Serum Dex 的基礎交易、程序化交易機器人以及 Serum API 等服務，專注於提供用戶友好的前端服務並降低用戶參與 Solana 網絡的門檻，而 Solana 域名服務的推出也是 Bonfida 爲 Serum 和 Solana 生態持續賦能的重要一環。

Solana 域名服務是什麼？有何價值？

Bonfida 推出的 Solana 域名服務旨在提供一種去中心化和可承擔的方式，將域名（.sol）和鏈上數據連接起來。這些鏈上數據可以是 SOL 地址、IPFS 的內容 ID、圖片、文本、或者任何其它的東西。域名服務一個很明確的優勢是可以與 SOL 地址映射，便於人們讀取使用，和進行鏈上轉賬與支付。

由於大多數用戶對於 SOL 的鏈上地址並不是非常熟悉，因此通過 Solana 域名服務創建的方便易讀的地址，可以大幅優化支付的便利程度，用戶僅僅需要分享具有辨識度的簡單域名即可進行資產的轉移和交換。

當然 Solana 域名的應用顯然不止於提供一個簡化的收款地址，還可以用作 IPFS 內容 ID 的鏈上數據存儲，也就是 IPFS 網絡中進行網絡託管的唯一識別符。

此外，託管在 IPFS 或者 Arweave 中的網站使用 Solana 域名可以實現完全的去中心化，避免了大多數使用中心化域名的 DApp 可能出現的單點故障問題。雖然這種映射方式不適用於開箱即用的 web 瀏覽器，當在 URL 搜索欄中輸入域名時需要通過擴展程序的方式來請求鏈上數據，但所有的 Solana 網頁端錢包（例如 Phantom 和 Sollet 擴展程序）都將支持該功能。

雖然 Solana 域名服務中還包含通過 Twitter 賬號綁定的功能，Twitter 用戶可以通過推文來實現推特賬號和 SOL 地址的綁定。不過由於 Twitter 本身是一箇中心化的社交媒體，因此被綁定的 Twitter 賬號實際上就會涉及隱私方面的問題，而 .sol 域名可以在不透露任何個人信息的前提下實現賬號綁定，這就是 .sol 域名的一大價值體現。

如何註冊 .sol 域名？

從技術實現上看註冊實際上非常簡單，僅僅是一項需要由 TLD （頂級域名）的根域名授權簽署的指示，用戶只需要支付 Gas 費即可完成註冊。不過非常低的註冊成本也衍生出了一個新的問題，那就是很可能會導致大量的搶注隨後進行轉賣的行爲發生。爲了避免這種情況出現，Bonfida 決定使用了一套拍賣系統用於域名註冊。除此以外官方還設計了一層保護機制，預先保留了一些特定關鍵字的域名，這些域名的信息中會直接顯示「由 BONFIDA 保留」。

具體操作上，任何人都可以通過 此處 註冊 .sol 域名，搜索域名時可能出現三種結果，分別是域名已被佔用、域名尚未被佔用但存在未結束競拍以及域名未被佔用。

第一種情況下用戶可以看到域名的擁有者信息以及備註信息。

而另外兩種情況都意味着你可以直接參與對應域名的競拍。爲了保障域名註冊的公平，避免一些特定域名被惡意搶注，Solana 域名服務的首次註冊也需要完成一個爲期 7 天的競拍流程，只有用戶在這個 7 天競拍中最終勝出，才真正註冊成功了對應的域名。

官網的「Ending auctions」頁面會列出未來 6 小時內即將結束的競拍，以便用戶參與到那些可以較快接觸的競拍中去，進一步保障域名拍賣的市場化。當然如若想要搜索包含特定關鍵字的域名，也可以利用搜索服務實現。在競拍即將結束的最後 10 分鐘內的任何出價都會讓競拍剩餘時間恢復到 10 分鐘，避免在最後一刻搶拍的行爲發生。

除此以外，爲了避免隨意出價情況的發生，每個域名競拍過程中，當時的最高出價是不能被隨意撤銷的，只有在這一價格被其他人超過後才能撤銷競價。

最後需要注意的一點是，用戶競拍勝出後需要主動申領域名。

還有什麼其他功能（玩法）？

用戶成功競拍到了域名之後，需要設置賬戶關聯的存儲空間，而這一空間的大小將決定你能夠在這一賬戶中存儲多少信息。較大的空間可以存儲更多的文字、圖片、IPFS CIDs 或者 Arweaves hashes。

不過對於那些僅僅將域名用作錢包簡單地址的用戶來說，最基礎的 1kB 存儲空間已經完全夠用了，即使是想在域名中寫入一些信息，1kB 存儲空間也能夠提供約 150-200 個單詞的存儲量。

成功拍得的域名在鏈接錢包後即可看到管理頁面，其中 Content 按鈕右側的 Edit 即可提供寫入信息的功能。

此外，在域名擁有者一欄右側的 Transfer 按鈕可以用於域名的轉讓或者贈予，域名的所有權可以轉讓給任意一個 SOL 地址。需要注意的是，域名所有權的轉讓行爲是不可逆的。

而拍得的域名也可以通過官方的競拍系統進行拍賣轉讓，點擊 Sell 按鈕並且設置好起拍價和拍賣時長後即可進行域名的公開拍賣。拍賣的參數設置在確認後無法被調節，拍賣開始後域名擁有者也無法結束競拍，不過如若到預定的拍賣結束時間沒有任何人出價的話，用戶可以重新申領自己擁有的域名。

小結

截止 7 月 16 日，Bonfida 推出的 Solana 域名服務已完成拍賣 4954 起，「square.sol」和「starbucks.sol」獲得最高競價 5500 USDC。

隨着 Solana 生態的成熟和完善，越來越多的新項目也讓 Solana 域名服務有了更多的使用場景。由於 .sol 域名除了綁定錢包或者存儲文字、圖片等信息以外，還可以用來存在 NFT 作品，因此像 Metaplex NFT 競拍平臺、DeFi Land 或者 Aurory 等 Solana 生態的遊戲項目，都可以和域名服務結合創造更多有趣的玩法，並且賦予 .sol 域名更大的價值。

藉助於 Solana 公鏈的強大性能，在過去幾個月的時間裏生態版圖一直保持着極速擴張的態勢，從爲 DeFi、基礎設施以及工具等類別的應用提供更便利的用戶使用體驗，到爲當下風頭正盛的 NFT 以及鏈遊項目解鎖更多玩法，Solana 域名服務未來的想象空間相當值得期待。