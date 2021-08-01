下週前瞻 | 以太坊新里程碑，主網倫敦升級正式到來

下週，備受市場矚目的以太坊主網倫敦升級將於 12965000 區塊（預計 8 月 5 日）正式 激活。
此前以太坊三個測試網 Ropsten、Goerli、Rinkeby 已經全部成功激活倫敦升級 ，而測試網 Kovan 則會在以太坊主網完成升級之後進行升級。
倫敦升級主要包含 5 項 EIP，分別爲 EIP-1559、EIP-3198、EIP-3529、EIP-3541 和 EIP-3554。其中 EIP-1559 和 EIP-3554 影響較大。EIP-1559 激活後以坊的 GAS 費計算方式將轉變爲基礎費用加小費，並且基本費用將被系統直接銷燬，礦工將不再獲得基礎費用，這再一定程度上會減少 ETH 的流通量，增加以太坊的生態價值，但是否能夠從根本上解決擁堵和 Gas 費高的問題，還需要時間來驗證。EIP-3554 主要涉及的是推遲難度炸彈時間，此前難度炸彈已經被推遲三次，目前暫定推遲至 2021 年 12 月 1 日。其他 EIP 中，EIP-3198 是爲了輔助 EIP-1559 而實施的，目的是返回當前區塊的基礎費。EIP-3541 實施後，網絡將拒絕以 0xEF 開頭的新智能合約，已經存在的智能合約不受影響。EIP-3529 修改了某些操作碼對 GAS 的退款。
需要注意的是，節點運營者需要升級其運行的客戶端版本以實現與倫敦升級的兼容，以下客戶端版本均支持以太坊主網的倫敦升級，測試網的客戶端版本並不支持主網倫敦升級的客戶端版本。
此外，以太坊存儲項目 Swarm 將在 8 月 2 日前後分發 ColinList 公募 和 空投 的代幣，共有超過 5000 個節點被選擇信任節點，其他滿足條件的節點也可以獲得 0.1 BZZ 獎勵。此次空投的目的不僅是獎勵幫助運行測試網的節點運營商，而且還可以讓更多人的在主網上進行數據交互。
監管方面，幣安針對第一批老用戶的 提現額度 調整將生效，用戶完成身份認證後，日提現額度將會從 0.006BTC 提高至 100 BTC。自 5 月 13 日幣安接受美國司法部和國稅局調查起，幣安已接連被日本、英國、泰國等六國監管機構調查或警告，此外多家金融機構也限制其付款服務，深陷全球監管漩渦中。對該輪監管風暴，幣安也做出了相對迴應，包括上線報稅 API，限制新用戶槓桿，CEO 趙長鵬也迴應表示將繼續發展國際合規團隊並與監管機構合作。
此外，谷歌從 8 月 3 日起將對於符合條件並獲得谷歌認證的加密貨幣交易所和錢包取消 廣告禁令。但首次代幣發行 (ICO) 和交易相關的廣告仍不能刊登。 谷歌發言人表示，此舉是爲了更好的匹配現有的金融犯罪執法網絡監管和要求。
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