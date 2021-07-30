【倫元投顧 】短期台股震盪整理

台股早盤在航運股貨櫃三雄急攻帶動下，一度來到 10 日均線壓力處 17448 點 (今高 17429 點)，可惜領頭羊 2615 萬海股價來到月線反壓 261.5 元附近後攻勢受阻而拉回，加權指數也跟著滑落下來。

從產業面分析，雖然航運股的初步反彈暫時受阻，但因為基本面的利基仍在，故短線整理後還有機會再攻一波，只是別寄望波段回升，純粹只是 “跌深反彈” 性質，主要理由為，當初航海王的挾市場短多人氣上攻，最高人氣比重已接近 6 成，而當時電子股成交比重則跌破 2 成來到 18%；換句話說，除非再來一次電子人氣大退潮，否則航海王不可能重返榮耀！

從大環境來看，雖然變種病毒 Delta 再度肆虐，但其衝擊已不像去 (2020) 年初那麼激烈，畢竟疫苗已問世、人類的自制率也提高，因此對於經濟的影響力逐漸降低，比較大一點的干擾因素應在美國的升息、縮表行程。

昨 (週四) 晚美國公告 Q2 經濟成長率僅 6.5%、不如市場預期的 8.4%，結果美股卻不跌反漲，何故？首先，牽動美國經濟的主要推手在消費支出，因為美國經濟剛解封，加上之前紓困大撒錢，有助於經濟穩定成長，其次是 Fed 主席鮑爾說，現在離升息還早，也就是說市場的資金派對還未結束，在資金行情推動下，股市易漲難跌。

楊天迪 分析師

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