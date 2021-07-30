亞泰影像上半年純益創同期新高 EPS 2.98元

亞光旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (30) 日公布財報，第二季稅後純益 1.23 億元，季增 33%，年增 21%，上半年稅後純益 2.16 億元，創歷年同期新高，年增 13%，每股純益 2.98 元，下半年業績估將優於上半年。

亞泰影像第二季營收 10.67 億元，毛利率 19.31%，季增 4.24 個百分點，年增 1.34 個百分點，稅後純益為 1.23 億元，為歷年同期新高，季增 33%，年增 21%，每股純益為 1.7 元。

亞泰影像 2021 年上半年營收 20.87 億元，毛利率 17.25%，年增 0.48 個百分點， 稅後純益 2.16 億元，創歷年同期新高，年增 13%，每股純益 2.98 元。

亞泰影像估 2021 年下半年營收將優於上半年，總經理吳淑品指出，目前手中訂單滿載，下半年樂觀，估可比上半年好，公司也持續擴產，新產能將在 9 月開出，屆時年產能將增至 3800 萬套；2021 全年營收有機會再創歷年新高。

亞泰影像為全球第二大影像感測器模組廠，由於產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大多功能事務機品牌中，亞泰影像客囊括四家。

亞泰影像 2021 年預計將投資擴充深圳廠新產能，第三季起陸續投產，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將由 3200 萬套一舉提升到 3800 萬套，亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國深圳廠。