〈台股盤前〉待量能放大續上攻 短線估維持橫向震盪整理

台股昨 (29) 日在電子、傳產點火下，開高走高，一舉收復季線及 5 日線，大漲 267.59 點，收最高點 17402.81 點。法人指出，台股技術面略有長進，但量能萎縮，需增量至五日均量之上，才有利反攻十日線，估短線將維持橫向震盪整理格局，但下檔萬七關卡支撐強勁。

美股周四全面收漲，受美國企業財報與樂觀展望帶動，道指和標普 500 指數盤中觸及新高，其中，道瓊工業指數大漲逾百點，那斯達克指數漲 15.68 點，費城半導體指數則上漲 60 點。

市場消息方面，封測龍頭日月光投控營運長吳田玉表示，需求比先前看來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡，打破外資預期封測第四季供需會紓解的看法。

面板大廠友達近年持續優化產能，因應昆山廠、台灣廠產能規劃，董事會今年三度追加資本預算案，累計已核准約 716.46 億元資本支出，法說會上也上修全年資本支出預算至 240 億元，明後兩年將著重擴充台灣電視面板產能。

台塑四寶股東會最後一棒由台塑壓軸，董事長林健男指出，下半年隨著經濟活動恢復正常，加上中美兩國擴大基礎建設，有利推升石化品需求，今年拚賺超過 1 股本，營運登峰。

遠東集團股東會則由遠東新壓軸登場，董事長徐旭東表示，Recycle 再生環保成為服飾品牌的趨勢，遠東新擁有一貫化的優勢，近期已打進全球電商龍頭亞馬遜 (Amazon) 供應鏈，下半年開始出貨，另外瑜珈品牌 Lululemon 的訂單，今年也將翻倍。

國泰證期分析師蔡明翰指出，目前盤勢呈現跌深反彈，量能縮減，資金還未有效回流電子股，短線反彈力道不會太強，後續指數恐持續橫向整理，但經濟逐漸復甦，下檔空間有限，萬七關卡支撐力道強勁。