〈貴金屬盤後〉美經濟數據弱於預期 黃金力抗Fed縮表壓力 登逾6週高點

週四 (29 日) 交易，因美國經濟數據較預期疲弱，黃金期貨價格上漲，儘管 Fed 前一日甫示意央行可能在未來幾個月縮減其債券購買規模，且世界黃金協會 (WGC) 報告指出黃金需求下降。

Fed 也強調，決策者需要看到更多方面的經濟改善，才會明確轉向縮表。

在週三 Fed 發表聲明後，Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，Fed 沒有任何新說法。「終究會走向縮表，只是現在沒有時間表、到 2022 年晚期之前不會更動利率、通膨是短暫現象，但這點幾乎沒人真的相信。」

在 Fed 發表聲明後的新聞發布會上，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，FOMC 深入研究了啟動縮表的方式和時間點，並稱何時啟動將取決於數據。

Wright 週四表示，黃金市場現在擁有可以推高金價的「三重經濟催化劑」，即鴿派 FOMC 聲明、美國每週失業救濟請領人數多於預期，且持續請領人數也多於預期，以及美國第二季 GDP 成長年率 6.5%，不及經濟學家預期的 9.1% (華爾街日報調查)。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，GDP 數據「令人失望。」但該數據透露一線曙光，即 Fed 將不會在近期內抽走支撐力，促使交易者維持風險情緒。

與此同時，Wright 認為，若沒有經濟數據或外部事件的進一步推動，黃金價格將難以突破 1850 美元，「獲利了結也將成為某一個時點的因素。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 31.20 美元或 1.7%，收每盎司 1835.80 美元，此為交易最活躍的黃金期貨之一。

基於最活躍期貨價格計算，這是黃金自 6 月 16 日以來最高收盤價，也是 5 月 6 日以來最大單日漲幅。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告提到，週四美元下跌也有助於支撐以美元計價的黃金價格。ICE 美元指數週四下跌 0.5%。10 年期公債殖利率為 1.26%。

Evangelista 寫道，Fed 的鴿派言論讓美元疲軟，因為 Fed 推遲了升息和縮表時間點，凸顯了對勞動力市場狀況的擔憂。「這樣的評論使美元前景看跌，黃金立即受提振上漲。」

世界黃金協會報告

黃金週四抵抗住的另一個阻力是 WGC 報告，該報告顯示 2021 年上半年全球黃金需求較 2020 年同期下降，係因對黃金的投資下降了 60%。

報告指出，今年上半年全球黃金需求 (不含場外交易) 總數達 1833.1 公噸，年減 10%。上半年投資板塊的黃金需求 (含金條、金幣和黃金 ETF) 總數達 455.9 公噸，較去年同期下降了 60%。

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