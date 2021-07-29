◆盤勢分析

1. 週三 (7/28) 波音、麥當勞等企業財報表現亮眼，中概股反彈，晶片股勁揚，聯準會利率政策維持不變，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於 - 0.36% 至 1.76%，其中道瓊跌逾 120 點，費半勁揚 1.76%。此外，台積電 ADR 漲逾 1%。

2. 蘋果及聯發科等國內外科技廠均對未來一季營運持悲觀期，台股加權指數開低走低，尤其電子股停損賣壓出籠下，指數摜破季線成交量也明顯放大，OTC 指數更是成為盤面停損追殺的重災區，跌幅比集中市場來的大，終場加權指數下跌 134.65 點，跌幅 - 0.78%，收在 17,135.22 點，成交金額為 5,601.85 億元。三大法人合計賣超 238.9 億元：外資賣超 220.15 億元、投信賣超 12.75 億元、自營商賣超 5.99 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：量增下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）均線：下檔支撐為半年線 (約 16,789 點附近)，壓力為 5 日線 (約 17,390 點附近)。

（3）技術指標：日 KD 進入超賣區，短線或有反彈機會，但波段尚無止跌訊號。

4. 櫃買指數下跌 2.23%，收在 214.88 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 220 點附近。

5. 觀盤重點：台股加權指數周三出現帶量下殺失守季線，短線上呈現弱勢，原先近期盤面強勢中小股連續 2 個交易日成為盤面殺盤中心，短線上建議投資人仍須適度降低持股比率，待拉回量縮止跌訊號出現後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、IC 設計、塑化及高殖利率等相關個股。

6. 偏光片廠 8215 明基材第二季稅前淨利 3.51 億元，本期淨利 2.75 億元，每股盈餘 0.86 元，寫下 2014 年第二季以來單季高點。2021 上半年面板市況熱絡，產能滿載，5、6 兩個月營收都站上 14 億元。

7.3037 欣興第二季載板成長強勁，整體毛利率從 2020 年 14％穩健成長到 19％，成長來自新產能、漲價因素、客戶合作、產品組合轉變及製程改變，尤其高階 ABF 帶動。財務長沈再生表示，從需求面來看，第三季會是最旺的一季，主要動能來自持續強勁的載板，以及 HDI、軟板的成長，應用像是電腦、手機、Gaming 等。

8. 二極體廠 8255 朋程董事長盧明光預期，朋程第三季及第四季營運都可望回復到第二季水準，且業績皆有望繳出年成長雙位數表現，帶動全年業績可望上看年成長 25～30％左右水準，並對於 2022 年抱持樂觀成長態度看待。

