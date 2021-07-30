低利率逼出置產族 台中人挑房最愛國美特區

台灣防疫戰進入下半場、解封在即，房產訊息再受關注，特別是疫情相對穩定的台中市，已有不少指標新案醞釀推出中，市場觀察，近期致電各案場詢問新案資訊的購屋族群越來越多，足見全球經濟持續低利率與通膨，加上疫情導致建築業缺工缺料等多重影響下，不少口袋深或是已在股市獲利一波的置產族紛紛出籠，市場回歸剛性需求買盤，尤以發展穩定、商圈多元成熟，位居市中心的區域新案最受矚目。

國美館位於台中西區，豐富區域文化涵養。(圖: 業者提供)

以台中市西區為例，擁勤美綠園道、美術館商圈等生活機能，加上公園綠地、國美館、科博館增添藝文氣息，發展更勝七期等新興重劃區，老台中人都知道，真正的豪宅區就是西區，值得一提的是，不只過往豪宅群林立，西區近幾年亦有指標之作，如由鉅大恆、富邦天空樹等，加上名人青睞、入住加持，讓西區在豪宅市場上討論度依舊屹立不搖，足見其區域魅力。

上揚國際台中分公司協理張譯升觀察指出，台中近幾年房市發展以新興重劃區為主，受惠交通建設，有不少後起之秀，然而新興重劃區等待商圈、學區、公園綠地等發展成熟，得花費至少十年以上時間，房價方面，去年還見得到 2 字頭房價，今年 74 快速道路環內連 3 字頭房價都快消失，海線都快守不住 1 字頭房價，多家豪宅與北部建商搶進推案的北屯 14 期，開價則已來到 5 字頭，相較之下，「生活機能各項條件均滿分的西區，房價反而被低估。」

美術園道大樹成蔭，園道兩旁異國美食多。(圖: 業者提供)

西區是台中自住客公認最想入住的區域之一，區域環境充滿綠意，又有國家級場館加持，美術園道邊異國料理豐富，巷弄內文青咖啡館、小吃店豐富，生活感十足加上極富文化涵養，是吸引台中人入住的最大主因，可惜因開發早，區域內可利用土地可說是一地難求，過往推案又以大坪數豪宅規格為主，也因推案少，區域內幾乎「無案可比」，不只新案房價高，連二手屋市場也是公認的保值、轉手速度超快，區域房價也從過去 30 萬左右，全面上看至 50 萬元，可自住也能長期持有抗通膨，格外吸引置產族的目光。

柳川經整治後呈現不同風貌，更為台中西區增添優美景致。(圖: 業者提供)

推案佈局中北部、全台知名的品牌建商富宇集團，悉心整合西區南屯路、樂群街口，一塊三面臨路的角地，即將於今年第四季推出富宇國美特區新案，該案規劃 36 至 50 坪、3 至 4 房，跳脫區域產品規劃，合宜坪數讓始終觀望西區房市的換屋族、置產族終於能入手，加上該案規劃 24 層超高結構大樓、住家純南北向規劃，中高樓層享永久棟距，可鳥瞰國美館、柳川景緻，細節規劃展現建商打造區域地標之作的企圖心，也讓自住客關注的西區房市再掀話題。