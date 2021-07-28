統一超打造最大O2O熟客生態圈 7-11智能團購平台上線

看好社群團購發展潛力，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (28) 日宣布，OPEN POINT APP 自創全新智能團購平台「i 划算」上線，讓全台 7-ELEVEN 可快速接軌線上銷售，全力打造全台最大的 O2O 熟客生態圈。

統一超說明，疫情衝擊下各大超商積極轉型並經營社群搶攻宅經濟，超商店長逐漸轉型為社群團購團長，但傳統通訊社群 APP 團購訂單管理無法系統化、自動化，因此，7-ELEVEN 於 OPEN POINT APP 自創全新智能團購平台 i 划算，提供一鍵上架、訂單秒速統計和到貨一鍵推播通知等智慧功能。

統一超於 i 划算平台上整合上百款商品，涵蓋箱購零食飲料、冷涷生鮮、美妝保養和智慧家電等多元品項，消費者藉由 APP 可加入各地 7-ELEVEN 門市團購群組，即時掌握最新優惠，並可於線上快速完成下單、付款、累點和存發票 4 大流程。

統一超統計，自 2016 年至今，7-ELEVEN 已有超過 9 成的門市經營通訊社群 APP 群組，以維繫社區熟客關係，防疫期間更成為熟客向門市預訂的便利購物管道，單店社群團購業績成長 20-30%。

統一超表示，在疫情期間透過 OPEN POINT APP 強打貼近防疫需求的數位服務，包括串聯疾管家 LINE 登入實聯制、每日同步直播中央指揮中心記者會、會員買疫苗險等，有效提升會員活躍度成長 3 倍、會員平均貢獻金額成長 15%，預料 i 划算上線後將再創一波新成長動能。