指數要回測季線了嗎？

週二台北股市持續下跌來到 17269 點，週三要進行周選擇權結算，目前外資期貨做空力道強，加上亞洲陸港股大跌，明天指數可能還要向下挑戰季線支撐，然而目前看來半導體產能依然很緊，上游那麼緊下游肯定好，基本面不是太多問題重點是信心還有籌碼，新增的當沖交易規則會讓市場加速逃離熱門人氣股，也造成今天的大震盪，明天觀察重點：

1. 聯電 (2303-TW) 法說前股價能否走穩

2. 聯發科 (2454-TW) 法說亮眼，營收成長動能在 5G 手機以及 WiFi6 出貨成長，相關個股如亞信 (3169-TW) 以及九暘 (8040-TW) 能不能發動上漲創高。

3. 航運三雄跌到季線能不能止跌。

整體而言指數漲多拉回技術面修正我上週五提到的 MACD 以及 KD 等指標

，但是下半週開始要盡快帶量收紅，否則信心一旦潰敗整理時間就會拉長。

新轉強的板塊還以半導體設備來看最整齊，然而震盪過程也要留意加碼時間還有籌碼變化，車用零組件還有 IC 設計走到落後補漲，留意個股位階才能持盈保泰。

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