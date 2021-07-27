【永豐期貨】電金傳無力 台股連3黑逼近季線

期貨走勢

台指期週二下跌 35 點至 17168 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 101.87 點，電子期逆價差縮至 - 2.44 點，金融期逆價差縮至 - 26.5 點。現貨部分，三大法人賣超 47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2154 口至 - 17490 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 303 口至 - 34740 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 323 口至 - 21266 口。

週一美中天津會談登場，美中關係持續緊張，中概股遭逢恐慌性拋售，此外多家科技巨頭將陸續公布財報為市場焦點，道瓊上漲 0.24%，標普 500 上漲 0.24%，那指上漲 0.03%，費半上漲 0.1%。台股今天開高走低，早盤小漲開出後，盤中大盤賣壓仍重翻黑，傳產、金融持續疲軟，加權指數終場下跌 0.77%，收 17269 點，回測季線。權值股來看，台積電今天收在平盤 580 元，聯電下跌 1.12%，收 53.1 元，多檔強勢電子創高後拉回，而貨櫃航運族群持續遭拋售，長榮、陽明皆跌停，分別收 126.5 元及 112.5 元，萬海則下跌逾 5%，收 205 元，目前籌碼持續凌亂，整體來看，週四聯準會的利率決策會議恐使波動加劇，另外台股的部分，近期走勢常出現開高走低的情況，而外資對台股操作也偏空，加上融資餘額處於高檔，台股短線恐呈震盪偏弱。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 升至 1.39。VIX 指數上漲 0.09 至 21.9。整體選擇權籌碼面持續有利空方。 (永豐期貨研調)



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