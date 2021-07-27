〈陸港盤後〉恐慌情緒未散 A股午後大跳水 上證指數失守3400

陸股周二 (27 日) 再度大跳水，主要股指連續兩日收跌，上證指數跌穿年線後繼續下挫跌破 3400 關卡。

截至收盤，滬指跌 2.49%，報 3381.18 點，深成指數跌 3.67%，報 14093.64 點，創業板指跌 4.11%，報 3232.84 點。滬深兩市合計成交額 15341.8 億元人民幣，連續第 5 個交易日達到上兆人民幣規模。北向資金全天淨賣出 41.72 億元。

陸股整體早盤原本偏強，創業板指盤中一度衝高至 1.5%。午後，三大股指不斷走低，創業板指尾盤快速跳水，指數一蹶不振。

儘管貴金屬、石油、半導體及元件板塊等行業板塊走高，一定程度上緩和了市場昨日的恐慌情緒。但有色金屬行業板塊轉跌，釀酒、教育以及地產行業板塊持續下挫，再次引發拋售。

與陸股走勢類似，港股早盤一段轉升，但科技股賣壓不斷，恒生科技指數跌近 8%，美團跌 16%、騰訊跌近 9%，臨近午後尾盤，恒生指數再跌逾千點，收盤跌 4.22%，報 25086.43 點，成交額 3600 億港元。

消息面上，中國 6 月工業企業利潤年增速度放緩，但企業盈利仍保持穩定恢復。據國家統計局公布，6 月規模以上工業企業實現利潤總額 7918 億元，年增 20%，為連續第四個月放緩。上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額 42183.3 億元，年增 66.9%，比 2019 年上半年增長 45.5%，兩年平均增長 20.6%。

對於後市，華西證券認為，部分領域監管政策落地或導致部分行業公司的主業經營面臨不確定性，引發市場擔憂。國內經濟增長方式向高質量增長轉變，市場投資環境也正發生深刻變化，預計未來政策層面仍將有挺有壓。

渤海證券認為，從當前 A 股的估值水平來看，目前市淨率處於歷史均值附近，並不存在明顯泡沫，且現階段貨幣政策較為穩健，不存在單邊趨緊預期，系統性向下風險並不大。考慮到三季度上市公司業績仍有一定韌性，因而維持震盪市的判斷，市場結構性機會仍存。

巨豐投顧表示，牛市後半程的結構性行情，操作難度逐步加大。指數會出現更多的漲跌反覆，注意機會的把握和風險的控制。