國壽遠距投保件數市占75% 揭露50天攻佔市場的秘密

因應疫情，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽遠距投保正式滿兩個月，該公司今 (27) 日公布，遠距投保件數市占率已達 75%，國泰人壽總經理劉上旗揭露 50 天攻占市場的秘密，他說成功背後有關鍵三力「數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力」。

國壽今天舉辦「泰好保」平台線上記者會，發表從 5 月 26 日推出遠距投保到 6 月 15 日通過保險局業務試辦升級為「CVX 泰好保」平台以來的成果，由於遠距投保打破親簽親晤的限制，截至 7 月 25 日，遠距投保件數已超過 4.5 萬件、市占率已達 75%，以投保防疫保單、保障型商品居多。

若進一步分析，使用遠距投保的年齡層集中於年輕客群，20~39 歲佔 65%，地區以疫情熱區的雙北及桃園較多，其中，客戶與業務員居住不同縣市就佔了約 3 成。國壽已有 75% 業務同仁使用遠距投保，而遠距件數佔總投保件數超過 3 成，遠距保單服務受理也超過 3000 件，業務員使用滿意度達 92%，客戶對整體流程滿意度更高達 95%。



此外，遠距服務最大優勢在於能打破時間、地點的限制，統計顯示一天 24 小時內，每個小時都有客戶遠距投保，包含半夜 3 點；在地點上，服務超過 200 名離島客戶、甚至連江縣都有，有趣的是，分析後還發現遠距投保最受今年生肖本命年牛年保戶的青睞。

劉上旗表示，「CVX 泰好保」平台之所以繳出好成績，是因為國泰人壽銜接金控轉型策略，過去三年積極為數位轉型投注資源，奠定了三大實力——數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力，成為第一家獲金管會核准試辦新型遠距投保平台的公司。

劉上旗進一步表示，雖然在疫情三級警戒的居家辦公期間，但國壽集結 26 個部門及 300 位業務諮詢顧問，一同透過線上會議解決投保問題，一路進行功能迭代，最終是 2 萬多業務員展現高度學習力，才在短短 50 天攻佔市場，劉上旗說：「這只是國壽遠距服務的起手式，請各界拭目以待，未來會有更多服務。」

國泰人壽執行副總林昭廷表示，「泰好保」平台有別於其他保險公司只提供遠距投保，該平台還提供包括保全、理賠、保費等，就連保單紓困均可透過此平台一次完成。展望未來，國壽將於 8 月份進一步發表遠距投保「個人化保單」的新服務。

國泰金控數位轉型總舵手資深副總孫至德表示，在國泰金控數位轉型的策略上，科技只是方法，秉持的精神是「What if We Could」，以成就「Digital + 人的溫度」為核心目標，而國壽的遠距服務正是實現了這樣的想法。

記者會現場還分享了一個真實的案例，一位在花蓮工作的劉先生，剛出社會、又是在醫療單位工作，疫情期間無法回家，透過熟識的台南業務員為自己投保後，劉先生後來決定和妹妹一起幫高雄老家的爸爸投保、作為父親節禮物，為沒有保險的爸爸增添保障、盡孝心，雖然要保人與業務員、被投保人分處三地，但是透過泰好保，花蓮、高雄及台南三地連線，就打破時間與空間順利完成投保。