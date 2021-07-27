【Wen姐筆記】警戒降級 法人落跑 大盤止跌重來 中小型股自救

台灣新冠肺炎疫情三級警戒，自今日起正式降回二級，不過昨日在陸港股拖累下，台股三大法人齊落跑，台股大盤欠缺臨門一腳的止跌，又宣告失敗! 不過櫃買中小型股卻不甩大盤，紛紛自救，使得櫃買指數反而創下波段新高! 加權指數昨日已 17403.56 點作收，成交值縮至 4625 億元。台股大盤的止跌努力，得重頭再來?

17500 點棄守，不僅距離月線愈來愈遠，以昨天收盤位置來看，反而有往季線靠近的意味。多方如棄守 17300 點城池，就得做好季線保衛戰的準備。關鍵密碼為 17252、17333 與 17520 點。美股再改寫歷史新高，有助於台股反彈，不過開高走低的空方慣性必須打破。

開盤如能撐住 17400 點城池，兩端哨站為 17388 與 17422 點，務必繼續努力往

17500 點城池挺進，其中的重要戰略位置為 17447 與 17666 點，而 17500 點城池與兩端哨站 17486 與 17520 點，為台股中線多空重要的十字路口。大盤如欲重整腳步再反攻，就必須守穩，其中 17555 點為能否重返 17700 點的關鍵。17600 點城池兩端哨站為 17616 與 17588 點， 17700 點關前，17636 與 17666 點為重要戰略據點，多方反攻硬仗還是落在 17700 點城池攻防!

但如 17355 與 17333 點棄守，就得留意 17300 點城池的攻防，17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點，如再棄守，股市紅色警戒升級，多方恐得面臨季線背水一戰。17252 與 17200 點城池如再被摜破，還得留意進入 17000 點保衛戰。17200 點城池兩端哨站為 17188 與 17222 點。 如再棄守，則得留意 17000 點關卡保衛戰。下方 17153 與 17100 點多方如再棄守，17100 點兩端哨站為 17123 與 17077 點，棄守將啟動 17000 點保衛戰。

當盤勢轉為空方控盤，走勢慣性轉為開高走低，心細的投資人可以發現，收黑 K 的機率大增，尤其是摜破重要支撐位置，動輒引來殺盤長黑。而空方疆域中，市場對於利多消息不見得反映，但對利空消息特別敏感，鄰近國際股市只要有風吹草動，法人第一時間大多都會以站在賣方為主。而更令人扼腕的是，明明只差臨門一腳，就可以完成止跌訊號，短多就有機會搶得控盤權，往往就成為殘念!

(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)