〈台股盤前〉電傳無力內外資同步獲利了結 多頭復活前要先站回月線

Delta 變種病毒擴散，觸動投資市場焦慮神經，在外資賣壓下，台股走勢與美股脫鉤，價量齊跌回測 17400 整數關卡，隨著聯準會利率會議登場，與企業陸續公布半年報財報，短線若無法站回月線，盤勢震盪整理時間恐將拉長。

美股三大指數在多頭領軍下同步齊揚，而向來與美股高度連動的台股卻面臨空頭賣壓，儘管有中小型股電子族群力撐，但仍不敵權值股與傳產疲弱，昨 (26) 日大盤開高走低，一度重返 17600 點關卡。

不過因權值三王股價震盪拉回，在平盤附近震盪，航運股遭資金提款翻船，鋼鐵、造紙等傳產也雙雙轉弱，拖累盤勢反轉下挫，終場指數下跌 169 點收在 17403 點，成交量也萎縮至 4568 億元。

觀察盤勢，台股站上 18000 點歷史高點後，不敵內外資獲利了結賣壓，加上權值股欲振乏力，導致大盤在半年報出爐前提前反應，拖累大盤指數一路下挫摜破月線。

安聯投信表示，近期雖多空消息紛雜，加上短線上面臨漲多拉回壓力，不過若回到基本面來看，產業平均庫存水位維持低位，補庫存力道持續發酵。

此外，目前數據顯示疫苗對變種病毒亦有減緩重症效力，解封後的購買力仍可期待，加上當前資金仍寬鬆，建議投資上可在出現拉回時，逢低布局基本面佳的個股。

