[股海大丈夫] 精選5檔預估「季報成長股」！加碼一檔低檔績優股!

自 IFRSs 正式上路後，上市公司季度財務報告改為每一季終了後 45 日內公布 (5/15、8/14、11/14) ，而年度財務報告則為每會計年度終了後 3 個月內(3/31 前) 公布，在 6 月營收全數公布後，緊接著的就是季報公布行情，若營收較上一季顯著成長的話，在假設三率不變的情況下，可簡單推估每股盈餘 (EPS) 也會有所成長，本益比為法人衡量股票合理價格的重要指標，季報成長的股票自然而然的會吸引法人的目光，因此我們要做的是提前布局季報成長股，並且透過產業來篩選，找出具備業績成長題材以及下半年產業趨勢強勁的個股，下表為 Q2 營收季增長 20% 以上以及具備業績成長題材的績優個股。

精選 5 檔預估「季報成長股」

<台表科>

SMT 供應商台表科 6 月合併營收 55.13 億元，年增 67.79%，合計第二季營收為 157.55 億元，季增 36.86%，年增 64.3%，預估第二季 EPS 可望接近 2 元，9 月中蘋果即將發表新機加上台表科於東莞的租賃廠房預計可於下半年開出產能，在季報公布前可望突破區間挑戰前高 138.5。

<萬潤>

半導體設備廠萬潤，7/21 公布 5-6 月自結盈餘 1.30 元，合計 5 月和 6 月的稅後獲利達到 1.06 億元，年增 121%；合計 Q2 營收 7.82 億元，季增 36.29%，年增 101.3%，預估第二季 EPS 可來到 2 元以上，下半年在封測大廠產能擴充以及台積電擴建先進製程的助攻下，估今年營收與獲利有望同締新猷。

<敦泰>

驅動 IC 廠敦泰，上半年合併營收為 101.22 億元、年增 78.3%，其中 Q2 營收為 57.72 億元，季增 32.7%，年增 108.6%，預估第二季 EPS 可來到 5 元以上，7/30 法說會可重點關注其對於產品布局及缺料狀況的看法，在晶圓代工、封測產能持續吃緊的情況下，敦泰 TDDI 的供需缺口預估下半年也難以緩解，同時，敦泰也傳出自 7 月起逐步調漲產品報價，以反映成本上升，綜上所述，預估敦泰全年獲利可來到 20 元以上。

<晶豪科>

記憶體 IC 設計廠商晶豪科，6 月營收 20.79 億元，年增 105.9%，合計第二季營收為 61.75 億元，季增 24.2%，年增 92.3%；另外，受惠於利基型 DRAM、NOR Flash 及 NAND Flash 出貨強勁及價格調漲，根據其公告自結財報數據，前 5 個月每股淨利已達 5.15 元，在下半年記憶體報價可望續漲的情況下，預估晶豪科全年獲利可接近 15 元。

<凌陽>

IC 設計廠凌陽合計第二季營收為 21.02 億元，季增 23.8%，年增 37.4%，今日凌陽列注意股公布 5 月每股純益 0.08 元，預估第二季獲利可微幅成長接近 0.5 元；同樣受到晶圓代工及 IC 封測產能吃緊影響，凌陽預期第三季將會再度針對產品漲價，且下半年產能有望小幅增加，因此看好毛利率有望維持在高檔水準，因此預估凌陽全年獲利可望來到 2 元以上。

另外，因近期歐美 Delta 變種病毒再起，南帝醫療級手套價格可望止跌回穩，且南帝第二季季報即將公布，預估第二季獲利可達 6 元以上，全年獲利接近 20 元，近期股價自高檔回落後，目前處於打底期間，於 125 附近有明顯買盤支撐，且投信近期也陸續有少量買盤進駐，預估在季報公布後會再有一波漲勢。

誠誠認為操作股票，一定要清楚手中股票的基本面，籌碼面、題材面，明白任何的飆漲背後都必須有所支撐，否則就如同空中樓閣。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入。

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