利空衝擊港股動盪 恒生科技指數挫逾5% 騰訊跌破500港元

港股周一 (26 日) 由科技股領跌，至午後跌幅進一步擴大，恒牛指數失守 27000 關卡。

由騰訊帶頭，港股全線崩潰，特別是恒生科技指數，跌幅一度多達 7%，此後減至 5.3%。

至台北時間下午 14:34，港股從跌近 1000 點之下跌幅收窄，暫報 26488 點，跌 833 點，跌幅約 3%。

(圖表取自 Google)

騰訊 (0700-HK) 跌逾 7%，失守 500 港元，自今年高點已跌近 36%。

消息面上，市場監管總局依法近日對騰訊控股，作出責令解除網絡音樂獨家版權等處罰，責令騰訊解除獨家版權等措施將重塑相關市場競爭秩序，降低市場進入壁壘，使競爭者均有公平觸達上游版權資源的機會。

美團 (3690-HK) 跌超 9%，其他大型科技股，京東健康跌超 20%，快手跌近 10%，百度集團跌超 6%。

美團利空在於此前 8 部門聯合發文，督促企業制定修訂平台進入退出、訂單分配、計件單價、抽成比例、報酬構成及支付、工作時間、獎懲等直接涉及勞動者權益的制度規則和平台算法，充分聽取工會或勞動者代表的意見建議，將結果公示並告知勞動者。

中國政府上周祭義務教育「雙減」政策，造成教育股全線崩盤，思考樂教育跌超 40%，卓越教育集團跌超 37%，新東方跌超 36%，新東方在線、天立教育、中教控股、睿見教育、宇華教育等均跌超 15%。