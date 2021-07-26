〈焦點股〉資金轉進電子次族群 LED股發光

台股多頭今 (26) 日欲振乏力，傳產走弱，台積電盤中也翻黑，不過，電子次族群仍有所表現，LED 相關個股持續吸引買盤進駐，包括華興 (6164-TW) 、宏齊 (6168-TW) 、佰鴻 (3031-TW)、光磊 (2340-TW)、泰谷 (3339-TW) 等多檔亮燈漲停。

市場消息指出，蘋果下半年將大規模量產新一代 MacBook Pro 機型，均升級為 Mini LED 螢幕，沉寂已久的 LED 股也重返多頭指標，龍頭廠富采今天盤中漲勢擴大，上漲逾 2%，最高來到 82.5 元。

光磊也獲資金拉抬，午盤再度爆出逾 7 萬張成交量，攻上漲停價 36.85 元，攀近 14 年新高。LED 封裝模組廠華興今天開盤即跳空漲停，達 15.95 元，收盤可望續創 6 年多新高。

此外，宏齊、佰鴻、泰谷、李洲等 LED 族群，股價也都亮燈漲停。

光磊股東會通過 13.7 億元私募案，日亞化認購朝著正面方向前進，若能引進新資金及技術，未來將合作發展次世代半導體技術，明、後年營運可望有更大的成長。

受惠 Mini LED 放量出貨，富采投控 (3714-TW) 6 月營收持續增溫，連續 2 個月衝破 30 億元，較上月成長 3.56%，第二季營收 93.65 億元，季增幅達 36.14%，上半年累計營收 162.44 億元。蘋果推出新 MacBook Pro 後，在產品毛利大幅優於傳統 LED 晶粒下，富采獲利可望明顯增溫。