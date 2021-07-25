試管嬰兒補助擴大 精準醫療廠慧智、奎克直接受惠

為拯救台灣低生育率，行政院本月擴大試管嬰兒補助方案，預計每年將有近 3 萬對夫妻受益，懷孕夫妻對於產前篩檢需求將同步成長，台精準醫療廠慧智基因 (6615-TW)、奎克生醫、訊聯 (1784-TW) 子公司創源 (4160-TW) 已陸續開發檢測新品，有望直接受惠。

行政院通過少子女化對策報告，過去僅補助中低收入戶，不過試管嬰兒費用仍高，經濟弱勢大多無法負擔，申請者少，新政策上路後，補助對象擴大至 45 歲以下不孕夫妻，每胎最多補助 6 次、每次至少 6 萬元，合約醫療院所也從 20 家增加至 93 家。

據內政部統計，去年台灣人口數首度呈現負成長，且僅約 12 萬對新人結婚，創下 11 年來新低，今年 1 月單月新生兒總數更首次跌破萬人，另一方面，人工生殖新生兒數已突破萬人，約占總新生兒的 18 分之一。

慧智基因總經理洪加政表示，雖然台灣生育率連年下滑，但觀察到懷孕夫妻更加重視自身及胎兒健康，孕婦選擇產前基因檢測比例明顯提升，尤其現行法令規定實施人工生殖最多植入 4 顆胚胎，但新補助政策限制 35 歲以下孕婦僅可植入 1 顆胚胎、36-44 歲孕婦可植入 2 顆胚胎，預期孕婦對植入胚胎的健康狀況會更加重視。

慧智基因開發的非侵入式產前染色體篩檢 (NIPS) 產品，近期受惠國人對健康醫療檢測意識崛起，銷售量大幅提升，帶動今年第 2 季營收創新高，隨著新政策上路，相關檢測產品詢問度高，看好出貨量有望進一步擴大。

奎克生醫正在開發新一代子宮內膜容受性檢測產品蜜瑞納 (MIRA)，是透過微小核糖核酸 (microRNA) 作為分子標記，來提高試管嬰兒成功率，由於微小核糖核酸 (microRNA) 具有調控基因功能，判斷子宮容受胚胎最合適的時機，進而提高胚胎著床。

奎克表示，蜜瑞納已與國內外超過 30 家以上醫療院所合作，其中，已與與中國指標性檢驗實驗室展開當地試驗；今年第 3 季將與新加坡醫院展開臨床試驗，最快明年取得 IVD 認證。

歐洲方面，奎克指出，該產品今年順利取得歐洲診斷標示 CE IVD mark，並與西班牙醫療單位進行產品測試中；美國部分，奎克正在進行產品測試，並向美國 FDA 申請相關認證，積極佈局全球市場。