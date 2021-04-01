慧智基因強化癌症醫療布局 推子宮內膜癌檢測

基因檢測品牌慧智基因 (6615-TW) 看準子宮內膜癌逐步年輕化，參考美國癌症基因體圖譜計畫，預計本月推出台灣首創子宮內膜癌基因分型檢測，除強化癌症檢測項目外，助推營收成長。

據衛服部癌症登記報告資料顯示，子宮體癌為女性好發癌症排名第 6 名，死亡率排名第 11 名，好發率超越子宮頸癌、卵巢癌，慧智基因觀察，子宮內膜癌年齡層逐步下降，將於本月推出子宮內膜癌基因分型檢測。

總經理洪加政指出，由於現行子宮內膜癌患者症狀分歧，可能會低估癌症惡化程度，慧智基因推出的子宮內膜癌基因分型檢測，可將子宮內膜癌進行較仔細的分類，協助醫師進一步判別病患狀況，並給出較精準的治療方案。

慧智基因總共有六大業務，包括生殖醫學檢測、產前孕前檢測、新生兒檢測、癌症基因檢測、罕見疾病基因檢測與個人化基因檢測等，其中，癌症為國人十大死因的榜首，過去將癌症產品導入癌症液態切片技術，針對健康人開發三大服務，包括癌篩檢、癌監控及肺癌 - EGFR 檢測等，相關業務營收已成長 270%，看好子宮內膜癌檢測將上市，有助推升營收成長。

慧智基因除布局國內市場外，近期也發展海外市場，雖然去年受到疫情影響，拓展速度放緩，但仍持續聚焦在泰國、日本、印尼等市場，其中，日本已與多家經銷商洽談簽約中，若後續疫情獲得控制，有助海外市場營運成長。