富邦集團設置富邦助威金 力挺贊助選手征戰奧運

萬眾矚目的東京奧運今 (23) 日正式開幕，為鼓舞士氣、也預祝選手能順利奪金，富邦集團宣布，將設置金牌 10 萬美元、銀牌 5 萬美元、銅牌 2.5 萬美元的富邦助威金，為富邦金控及台灣大哥大贊助選手郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等集團贊助選手應援；富邦集團長期以來致力支持體育，此次東京奧運也將扮演選手們的最佳後盾，並號召全民共同應援，期盼選手們能在東奧舞台發光發熱，在疫情中傳遞正向力量！

台灣舉重女神郭婞淳，今年四月在亞錦賽以抓舉 110 公斤、挺舉 137 公斤，總和 247 公斤的佳績囊括三面金牌，並打破抓舉及總和的世界紀錄，順利取得東京奧運門票！此外，國際高爾夫總會 (International Golf Federation,IGF) 日前正式宣布，PGA 高球好手潘政琮以排名第 46 名確認取得東京奧運資格，連續 2 屆代表台灣叩關奧運殿堂。

高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻，今年都在美國 LPGA 巡迴賽取得好成績，一起攜手前進奧運。網球女將詹詠然、詹皓晴再次共同披上中華隊戰袍，取得奧運雙打資格，為台灣爭取更多榮耀。有台灣柔道男神之稱的楊勇緯，在今年的國際賽事中表現優秀，世界排名第 11 名，首度叩關奧運的他做好最佳準備，迎接奧運！

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠表示，時值富邦 60 週年，今年提出富邦金控 ESG 四大願景，期盼能發揮企業影響力帶領社會往永續邁進，支持菁英選手挑戰世界、運動員挑戰自我極限，在國際舞台上展現台灣能量，正是 ESG 願景「影響」策略的最佳實踐之一，期盼在疫情期間，為台灣社會帶來正向的力量。富邦金控自 2015 年起贊助潘政琮及郭婞淳，台灣大哥大也贊助支持郭婞淳、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴、楊勇緯等選手，此次同步征戰奧運，富邦及台灣大感到與有榮焉，也分別設置富邦助威金，祝福他們此次出征東京奧運旗開得勝，再創榮耀。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦長期支持國內體壇發展，多年來贊助馬拉松賽事、舉辦高球國際賽事、支持潛力選手不遺餘力，為台灣唯一同時擁有職棒（富邦悍將）、職籃（富邦勇士）及成棒（富邦公牛）隊伍的企業，更多次榮獲教育部體育推手獎肯定。

蔡明興進一步表示，郭婞淳及潘政琮兩位選手努力挑戰自我，並長期關心公益，與富邦金控品牌理念「正向力量 成就可能」不謀而合，同時，富邦集團也將頒發最高七位數的富邦助威金，希望善盡企業的力量，鼓勵所有集團贊助選手能在東京奧運順利奪金，為國爭光。另外，疫情期間，奧委會亦向富邦產險投保防疫險，以保護選手健康，富邦也將善盡企業力量，成為選手們征戰世界體壇的強力後盾。

27 歲的郭婞淳已稱霸亞運、世大運、亞錦賽和世錦賽等各大國際賽事，僅差奧運金牌便可締造大滿貫紀錄，達成舉重界史無前例的郭婞淳障礙！2016 年里約奧運，傷後復出的郭婞淳僅拿下銅牌，但她未曾氣餒，反而更積極備戰；2017 年世大運，在國人關注下書寫三項世界紀錄，並開啟國際賽事七連勝紀錄。即將三度問鼎奧運的郭婞淳已做足準備，她表示：「自備戰以來，努力讓自己的身心狀態調整到最好，現在迫不及待想站上奧運的舉重舞台，展現自己訓練的成果，希望能再次締造佳績。」她的目標不只是奪金，更期盼能將金牌帶回台灣，在緊張的社會氛圍中，傳遞溫暖人心的正向力量。

台灣 PGA 高球選手潘政琮，曾在杜哈亞運及仁川亞運代表台灣出賽，奪下二金一銀一銅的好成績。轉戰職業後，2019 年，在 PGA 傳承者盃高球賽 (RBC Heritage) 勇奪個人生涯首座美巡賽冠軍，為台灣高球選手拿下睽違 32 年的 PGA 冠軍盃，當年度亦入選 PGA 年度大賽總統盃 (Presidents Cup) 國際隊，為台灣高球寫下歷史新頁。2020 年，小潘首次參加美國名人賽，拿下並列第 7 名的好成績，至今仍為台灣男子高球界世界排名最高者。這次再度代表台灣前進奧運，潘政琮開心地表示：「我從小到大都是國家隊，也曾參加過兩次亞運與上一屆的奧運，如今能再次披上中華隊的戰袍征戰奧運殿堂，對我來說是無上的榮耀，我會全力以赴。」

有台灣大高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻是高中與大學時的同學，今年都在美國的 LPGA 巡迴賽取得好成績。徐薇淩於今年 5 月的美國職業女子高爾夫巡迴賽 (LPGA) 純絲錦標賽奪下生涯首座 LPGA 冠軍，面對接下來的奧運賽事，徐薇淩表示，很榮幸能夠代表台灣出賽，興奮之餘更希望在賽場上展現出自己最好的一面！李旻在今年拿下第三座次巡賽冠軍，並於六月初寫下 LPGA 賽事的生涯最佳紀錄。李旻表示，能夠站上東京奧運簡直是奇蹟，自己已經做好準備，將以平常心備戰，希望和薇淩都能有好表現，以好成績替抗疫中的台灣民眾加油打氣。

網球女將詹詠然今年是第三度參加奧運，2016 年她與首次參加奧運的妹妹詹皓晴雙人搭檔，力拼至八強止步，兩姊妹對於能再次共同披上中華隊戰袍出戰感到非常驕傲。詹詠然與詹皓晴近來狀況不錯，在今年溫布頓網球賽的雙打賽事中，聯手創造最佳成績，打入八強。詹家姊妹表示，前進奧運是一她們直以來的夢想，感謝台灣大哥大與球迷們長期以來的支持與陪伴，姊妹倆會一如繼往的努力，為中華隊、為台灣爭取更多榮耀。

被稱為台灣柔道男神的楊勇緯，從小就有奧運夢，本次首度叩關就在柔道發源地日本，對他來說意義非凡！面對賽事，楊勇緯表示已經做好最佳的準備，希望能充分發揮實力，力拚金牌。楊勇緯將於台灣時間 7/24(六) 早上 10 點正式出賽，這將是富邦集團贊助選手進軍奧運的首場比賽，邀請全民一起替楊勇緯加油！

為號召民眾以行動支持參賽選手，富邦金控及台灣大哥大皆推出了臉書應援活動，只要到指定貼文下方完成任務，即有機會得到 iPhone12 等限量好禮，透過線上集氣，一起成為選手最堅強的後盾！活動詳情請見富邦金控臉書專頁 https://reurl.cc/EneppA、台灣大哥大臉書專頁 https://reurl.cc/DgE6ZO。