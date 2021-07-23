[股海大丈夫] 股票套牢時 你要傻傻等解套還是危機入市換股操作?

肺炎擴散、油價大跌造成 2020 第一季道瓊閃崩，連帶引發全球股市重挫，在股市的交易歷史中，幾乎每 10 年就會引發一次股災，美股每 1 至 3 年也都會有一次較大的修正。投資人若要縱橫股市，無論行情如何大亂，人心如何惶惶，還能所向披靡必須學會的心法就是汰弱同時擇強。當行情崩落到谷底時，你必須給自己重新開始的另一次機會，即便股票被套牢, 只要能夠選對股票 華麗轉身! 讓手中的資金規模 就像強勢股一樣, 大漲小回, 將資金像滾雪球般, 越滾越大。

<如何汰弱擇強>

2018 年中美貿易戰開打，台股跌到 9300。2019/1/4 國巨股價 289.5，當時的玉晶光 165。1 張 (1000 股) 國巨可以買 1.75 張 (1750 股) 的玉晶光，4/18 玉晶光股價最高來到 523, 這段時間國巨反彈的最高點在 2/13 382.5 元，接著股價就越來越弱。

如果投資人這段時間用心做功課, 尋找法人新主流、或是主力認養的股票，成功換股操作, 從國巨轉換到其他具成長題材的股票, 以玉晶光為例，2019/1/4 玉晶光股價是 165，4/18 玉晶光股價最高來到 523，如果 1/4 賣掉一張國巨買進 165 的玉晶光 1750 股。在 4/18 資金就會成長到 1750 * 523 = 915,250。 換句話說, 即使投資人的國巨買在 900(等於一張 90 萬)，藉由成功地換股操作，本來只剩一張 289,500 價值的國巨, 照樣在下一波行情起飛時, 短期之內迅速解套。

<華麗轉身 造就資產價值創高的機會>

如果投資人害怕改變，死抱著不放，只能接受股價持續破底的命運，5/16 國巨來到 246。而玉晶光的股價還有 343。如果投資人當初選擇國巨續抱，5 個月後資產價值不但沒有彈上來，反而繼續往下探底! 如果投資人作對選擇，換到具有題材成長性的股票，就有機會短期之內迅速解套，並且造就資產價值創新高的機會，華麗轉身的背後，要尋找下一波主流，上面僅以國巨成功換股到玉晶光為例。

之所以舉國巨為例，原因我在節目中已多次提到，在這邊就不再多做贅述，有興趣的投資朋友可多關注我的 YT[股海大丈夫 陳健誠]，投資朋友要謹記，與當時國巨泡沫化同樣的情形，今年不會少見，因此換股操作 汰弱擇強的觀念是必須要有的。目前市場上的熱門族群 MCU、二極體、IC 設計等漲幅皆遠超已泡沫化的國巨。通常會泡沫化的股票有一個特色，業績成長只是曇花一現，透過人為炒作，股價創下歷史高點，但是因為業績成長只是空中樓閣，因此股價也是跟著曇花一現，終究會打回原來起漲的價位，而這也就是為何泡沫化的股票，都有類似急漲急跌的走勢。

誠誠認為操作股票，一定要清楚手中股票的基本面，籌碼面、題材面，明白任何的飆漲背後都必須有所支撐，否則就如同空中樓閣。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入。

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