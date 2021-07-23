統一羅智先：將以四主軸為發展方向 建構亞洲流通生活平台

台灣食品龍頭統一企業 (1216-TW) 今 (23) 日召開股東會，通過每股配息 2.7 元，董事長羅智先強調，為啟動統一企業第二個 50 年的成長動能，統一將運用「一個核心 + 四個主軸」經營大戰略，以生活品牌為戰略核心，以製造 + 研發、貿易 + 流通、體驗 + 零售、聯盟 + 併購四個主軸為發展方向，建構亞洲流通生活平台。

羅智指出，統一未來將持續投入資源、強化專業，將食品安全的維護提升至國際級水準。

統一 2020 年市值達 3500 億元以上，為台灣市值前 20 大公司，羅智先指出，COVID-19 新冠狀肺炎疫情是 2020 年的共同夢魘，在營運受到了前所未有的衝擊下，還是繳出營運獲利再創新猷漂亮的成績單。

羅智先說，統一企業除建置國家級的「食品安全中心大樓」，更透過價值鏈及生態鏈的風險管理，針對供應商、原物料、製程、產品進行嚴格的把關。

統一營運將秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，2021 年全年年度國內市場銷售目標：大宗食糧 21 萬噸、生活麵類 1818 萬箱、飲料類 4795 萬箱、乳品類 29 萬噸、醬油品類 2 萬噸、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品達 6 萬噸。