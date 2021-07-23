藝術家范承宗的創作之路！那些隱藏的努力與商業策略

La Vie 2021/7 月號 走進山裡找靈感

14 Jul 2021

張以潔

當藝術成為職業時，創作是單純的，怎麼靠創作活下來卻是複雜的。范承宗以傳統工藝創作，但他的焦點不在精湛技術或珍稀材料，而是代代相傳的製造方法，已精煉到沒有多餘步驟，如此聰明、有效率。

范承宗認為創作工藝必須要懂製造過程，至今都會到各地找師傅學做草鞋、藺草帽等傳統手工。

要了解一位創作者的方法很多，從對方最喜歡的創作者切入就是其一。「真的會讓我有粉絲感的，就是是枝裕和。」范承宗的答案不在竹編，更超出工藝，一跨界就進入影視。「他的電影像是白開水，仔細品味卻又充滿細節，可是那些細節又都不外顯，這種態度我很喜歡。有時候和同事一起構想提案和造形，我常和他們說，這個看起來太努力了，不行。」這當然不是在推崇不努力，而是要以作品直截了當吸引人。「成本多高、做工多難，都不要說。你很努力，可是你都藏起來，因為能做出這樣的作品，一定不可能是不努力的。」

范承宗 2021 年和百富合作威士忌手工收藏盒。

自 2016 年底第一個大型裝置藝術〈旁邊〉以來，范承宗已累積 24 個大型裝置作品， 將近 50 個雕塑、家飾等非裝置的創作，連 Hermès、Nike、Apple 等品牌都找上門合作。能有這樣的作品質量，自然不可能不努力。但採訪總不能什麼都不講，若說深究工藝的方式是從作品可見的外顯努力，還有什麼細節是他過去鮮少揭露的？

多階段分析確立以工藝過活

「我是分析掛的人。」范承宗的創作脈絡，一直存在策略分析的平行思維。學生時期參加設計獎，他會先研究近 3 年的獲獎作品，並把題材特徵整理成 Excel 表單，再與擅長 3D 造形的朋友組隊產出多件作品，像規劃基金投資一般，2/3 的題材選擇過去常獲獎的主流類型，1/3 則押在少人觸及的非主流類型。退伍後有段時間一邊接案平面設計一邊創作，沒錢卻有大把時間的他，連 2,000 元的名片小案子都接，但他不單做設計，還把國內外同業案例分析一輪規劃出視覺策略，原本只想簡單做的客戶最後還多加預算給他。

今年 5 月在府中捷運站前廣場的〈府中帆城〉，是繼 2019 台灣燈會〈帆城〉的系列續作；同樣使用二夾一木構張起多重船帆，但造形、尺寸都和過去不同。

第一個以竹為材料的作品〈Flow〉，是他 2013 年參加工藝中心 Yii 計畫，發現歷屆成員的竹作品都偏結構感、幾何、對稱，加上當時流行簡約、注重功能，他便刻意背道而馳得出的結果。而這張曲線流動的竹椅，也讓他獲得義大利米蘭設計週的展出機會，「我就在想，能不能只做這樣自在的創作過活？」那時他四處參加國際家具家飾展，2014 年在曼谷 W Hotel 新銳展遇到了法國建築師、漆藝術家 Bertrand Pellissier 夫妻，對方很喜歡他的作品並主動攀談，就此成為朋友。「他們就像我離開學校之後的老師，而且就是做工藝類手工製品的同行前輩。」當時范承宗可以做出漂亮的工藝品，但如果買家向他訂購 500 個，就完全不知道該怎麼進行，「成本、定價怎麼算，都是他們教我的，甚至連他們自己東西的材料來源、包裝、運輸，全部大方告訴我多少錢。」有時他會收到高級通路邀約寄賣，很開心地和 Pellissier 夫妻分享卻被潑冷水，告訴他這樣的合作條件對於年輕的創作者反而是虧損。

〈築巢計畫 II 青背山雀〉2020 年於日月潭伊達邵碼頭展出，以當地築巢動物為主的系列，可以在任何地方創作。

他們常討論各種工藝品的材料、造形比例、製造加工，Pellissier 夫妻的論點總關注於作品的構想和處理有多棒、多聰明，「這個時期對我很重要，我接收到很大的價值觀衝擊，常看見手工製品在強調材料有多貴、製造多困難、良率有多低，但如果不講這些，它還能被欣賞的特質是什麼？」他發現 Pellissier 夫妻的漆器品雖然在越南有合作的製造工坊，但他們清楚了解從頭到尾的製程，當成品效果不滿意，會回頭調整某個製作環節。這和范承宗做 Yii 計畫作品的邏輯不同，他是畫圖交給師傅執行，師傅自然會以做樣品的方式製作，導致成本高昂。「關鍵在於你要了解製造過程，連設計製造方式都是自己該做的任務。做到這點之後，發現成本被高效率地發揮，開始覺得這是有希望的方向。」

從竹編到舊時工藝的系列創作

2016 年新竹鄧雨賢紀念公園的〈旁邊〉，范承宗首次將竹編放大到裝置藝術的尺度；隔年他在日月潭伊達邵碼頭交出第二個裝置作品〈筌屋〉，以邵族捕魚陷阱魚筌為原型，讓竹子成為他標誌性的創作元素。「我同時在抓自己的定位，竹子有某種氣質，但並不是每個地方都適合，後來就慢慢調整定位成舊的手工器物。」他笑說那時候找上門的創作委託全是竹子，花了很多力氣說服客戶接受不同材料。綜觀他的大型裝置，不難看出作品之間的系列感。〈筌屋〉以各基地特徵發展魚筌造形，還有以海洋生物為題的〈龍宮〉、研究當地築巢鳥類動物的〈築巢計畫〉；〈帆城〉結合傳統木構與廟宇氣質，〈讀橋〉、〈讀海〉則以中式線裝形成以閱讀為題的系列。

〈筌屋〉是范承宗的代表作，最新系列作品出現在 2021 漁光島藝術節，過往發生過金屬件銜接強度不足的問題，現在都請結構技師計算加強耐久度。

首次嘗試的作品總會碰到很多困難，「我們好不容易搞定重重難關，也能保證某種高度的美感，不能輕易放過這得來不易的資產。」他以〈筌屋〉為例，2017 年第一次做的時候，因為作品造形有很多層，直覺認為應該要從下往上搭建，沒想到下層完成後，把能架設樓梯的位置全都擋住，徒增上層編織的困難。之後在 2018 台北當代藝術館、2020 台灣燈會、2021 漁光島藝術節，都可見不同形貌的魚筌。他現在已經能掌握 3D 模型和實體裝置間的體感落差，並控制編織間隔的空透程度，讓鏤空結構不至於太密顯得厚重，也不會太疏顯得空洞。

范承宗將基地條件、委託需求與限制都當作創作素材，以〈魯班塔〉為例，因為裝置要在戶外常設，加上傳藝中心本就有各式東方手工藝，而選用魯班鎖為題。

今年 4 月在宜蘭傳藝中心的〈魯班塔〉，是他開闢的全新系列，將方正的魯班鎖透過數位軟體 Grasshoper，做成帶有曲線、疏密漸變的 9 公尺裝置。范承宗解釋，Grasshoper 的電池圖像方程式般可以連動處理許多變數，例如變數 1 決定材料的厚、2 決定長、3 決定寬，每調動一個變數就會產生形變，快速看見模擬效果。「一組電池圖像是一組造形工具，未來想要用它做魯班涼亭，或是一整面牆或天花板，都能自由快速地變化。」但也不是每件作品都適合發展成系列，第一個裝置作品〈旁邊〉因為製作工時太高人力吃重，且運用的編織紋理不少人做，為區隔辨識度他就不再使用。

商業化為何不能當成是種稱讚？

在創作端就把工時和辨識度思考進去，這的確不是刻板印象裡藝術家會思考的事，而他也常被說作品太過商業，常和商業品牌合作，「我每次聽到這樣的評價，都覺得是很棒的稱讚。因為商業超難的，我也是一路摸索才搞得定這樣的平衡。」他固然會花好幾萬元購買喜愛的藝術家和建築師作品集來研究，同時也大量閱讀《身價四億的鯊魚》、《藝術炒作！》等會被擺在商業區的藝術書，講述怎麼讓一個人事物被人們快速傳播。他也看《定價思考術》、《華頓商學院最受歡迎的談判課》，「合作的時候要知道對方要什麼，而不是一直只說自己要什麼。談判書教我一個觀念是不等價交換，假設我需要更多預算，但對方最在意的不是錢，彼此想要的東西在第一順位沒有衝突，就可以尋找其他方式達成合作共識。」

〈築巢計畫 II 青背山雀〉2020 年於日月潭伊達邵碼頭展出，以當地築巢動物為主的系列，可以在任何地方創作。

范承宗不諱言商業之於創作的幫助，「以前都自己亂打燈，用爛設備拍照還得大量後製，等於是用時間省錢，得做很多和創作無關的事情。」隨著規模擴大，如同導演都有老班底演員、攝影、編劇等，他固定找偶得設計負責照明、與木製研負責木構、原型結構擔任結構計算，作品攝影則交由定影影像，創造的成果是單憑自己團隊無法達成的。不過裝置越做越多，也引來其他聲浪，說他作品盡是些拍照打卡的東西。他覺得這就好比有些歌很棒，但不會想在 KTV 點來唱，「我的作品也許像是 K 歌吧，大家用喜歡的方式和它合照，分享自己在照片裡的滿意表現，這讓我覺得很開心啊。」他接著說，「能有這麼多創作委託，等於是人家提供我資源去創作、學習，每天醒來都覺得自己真的太幸運了。欸這句話你要寫進去。」這麼官腔的話本來是不想寫的，但與其寫他付出多少努力盤算多少策略，用運氣淡描收尾，或許才最貼近他的風格。

范承宗

身體裡住著老靈魂的年輕藝術家，著迷於挖掘隱藏在傳統器物中，以時間凝結而成的智慧。不捨這些無形資產將隨物件一同逝去，致力以設計繼承，從傳統，學創造。2015 年創立考工記工作室，大型裝置藝術有〈筌屋〉、〈帆城〉、〈龍宮〉、〈讀海〉、〈築巢計畫〉等，品牌合作包括 Hermès、Aesop、Loewe、The Ritz-Carlton、百富、誠品等。曾獲 iF、Red Dot、IDEA 等國際設計獎項。

文｜張以潔 攝影｜定影影像 圖片提供｜百富

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