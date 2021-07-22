外資大買晶圓雙雄逾11萬張 逢低承接長榮及陽明

外資今 (22) 日大舉回補台股 357 億元，現股方面，外資買超集中在電子及金融族群，包括買超晶圓雙雄逾 11 萬張，此外，也逢低買進重挫的貨櫃航運股長榮及陽明以及萬海。

外資今日買超以除息的聯電 10.07 萬張最多、台積電也有 1.1 萬張；同樣是除息的鴻海 1.03 萬張，其餘電子股還有群創 7.67 萬張、華泰 1.53 萬；金融股方面，外資買超新光金 2.53 萬張、合庫金 1.2 萬張，元大金、華南金，以及富邦金各逾萬張，國泰金也有 9000 多張。

而長榮及陽明今日遭遇空襲，但外資逢低加碼各 8000 多張，同時也買近萬海 8725 張；鋼鐵股則買超龍頭中鋼 1.79 萬張。

外資賣超方面，前 10 名全數為電子股，面板相關的友達 2.41 萬張、彩晶 4822 張，IC 設計的凌陽 9671 張、鈺創 4943 張，其餘半導體相關的菱生 8549 張、光罩 5773 張、宏捷科 4943 張；下游組裝相關的緯創、廣達分別被賣超 6252 張、4751 張，億光也有 5535 張。

投信今日買超也多集中在電子股，包含晶豪科、敦泰各逾 3000 張、群創 2638 張；超豐、景碩、和晶、強茂等各逾千張；賣超則以傳產為主，包含長榮 3643 張、造紙的榮成 2497 張、正隆 1367 張，鋼鐵指標大成鋼、中鋼各逾 1100-1200 張。