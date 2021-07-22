放暑假小孩在家看什麼？LiTV最熱門的兒童節目排行總整理

暑假到了，小孩在家的時間變得更長，對父母來說，讓小孩看電視一直都是一種最好的殺時間方式。但如何讓孩子觀看電視的同時，又能從節目中學習到不同的知識，始終是父母的一大課題。LiTV 立視線上影視整理了 2021 年站上最多人觀看的熱門兒童作品，提供給家長一個參考，找到最適合家中小孩看的有趣又不失教育意義的兒童節目，讓父母和孩子能邊看電視邊培養另一種學習的樂趣。

因暑假期間碰上疫情使小朋友只能待在家，LiTV 觀察到育教於樂，凡是有助於孩子學習的兒童節目，都成為家長的首選，觀看次數也相對提升，像是《超級變形卡車》變形卡車卡爾在汽車城熱心解決擬人化汽車們的各種疑難雜症，在有趣可愛的劇情之間，潛移默化地讓孩子學習許多正確的觀念，諸如助人為快樂之本，或是汽車不能超速的正確交通知識。

LiTV 育教於樂！有助於孩子學習的兒童節目。(圖: LiTV 提供)

由台灣知名文學作家駱以軍的同名散文作品改編的《小兒子》，是一部台灣原創的動畫作品，獲得台灣金鐘獎最佳動畫節目的肯定，也在許多影展中獲得提名與得獎。以家庭親子動畫為主題的作品，透過溫馨而平凡的日常生活，敘述與家庭成員的溫暖故事。以「家人之間，親子之愛」作為核心，透過「親子共讀」的概念，作為動畫作品。

知名兒童卡通節目《Super Wings 第三季》，是 YOYO 長年熱播的節目，因為杰特必須環遊世界，所以每集都會教導小朋友世界各國不同的打招呼方式、常用的單字，以及每個國家特有的習俗和生活方式，讓孩子在看卡通的過程裡，也能不出門知天下事。

此外，還有知名國際卡通也是家長及小朋友的第一選擇，今年年初爆紅的《天竺鼠車車》，是用羊毛氈製作的日本原創電視定格動畫，獲得不同年齡層的廣泛支持。「PUI PUI」是天竺鼠車車的叫聲，一集只有 2~3 分鐘的天竺鼠車車，用可愛簡單的劇情，單線的敘說簡短有趣的故事，也因為劇情之間的連貫性不高，因此隨便點開一集，都可以得到樸實無華的快樂。

LiTV 擁有各國優質卡通，是暑期小朋友的好選擇。(圖: LiTV 提供)

《家有汪星人》是一部用幽默風趣的角度詮釋現代家庭和寵物之間的有趣故事，是一部老少咸宜的優良卡通。《戰鬥陀螺 爆裂世代 G》為亞洲知名的長青卡通，持續到近年也都依然是小男孩們最為瘋狂的卡通之一，在 G 這代中，熱血而正義的男孩虹龍武，帶著他的好夥伴超絕天龍，一路過關斬將，挑戰戰鬥陀螺的最高境地。

暑假期間宅在家太久，也不妨讓小朋友跟著唱跳卡通，一起動起來！像是《萌寶兒歌》可愛的動畫，搭配有趣而朗朗上口的歌詞，讓小孩們都可以跟著一起唱。《寶寶巴士 經典英文兒歌》洗腦易記的經典旋律，搭配不同的主題，讓小孩在快樂聽歌的環境下，可以學習基礎的英文發音和單字、文法，在快樂聽歌的環境下，進而為孩子的英文能力打下良好的基礎。在台灣已經播送超過 20 年的 《YOYO 點點名全系列》，是台灣充滿代表性的帶動唱節目，除了會在節目中教給小朋友諸多知識以外，也會由哥哥姐姐們帶著小朋友一起唱歌跳舞，更曾獲金鐘獎入圍肯定，是台灣最受歡迎，也是最長壽的兒童唱跳節目。

LiTV 立視線上影視，不只擁有豐富的戲劇、動漫、電影內容，還能收看多達 400 台的電視頻道。更針對兒童的需求開設了「兒童專區」，收錄了諸多優質、有趣的兒童節目，可以滿足一個家庭從爸爸媽媽到小孩的需求，堪稱市面上服務群眾最完整的 OTT 線上影音平台，更能搭配 CTV 連網電視設備在電視大螢幕上觀看。LiTV 即日起推出「隨選影片餐」限時 5 折優惠活動，年繳 $888(原價 1,800)，每月只要 $74 元，即可透過網路無限觀看超過 5 萬小時的電影、動漫、戲劇與綜藝等豐富內容，優惠方案僅至 7/25 為止，趁暑假就給他買下去吧！詳情請至：https://www.litv.tv