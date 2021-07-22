【Wen姐筆記】鴻海聯電法人棄息 空襲警報未解 反彈步步為營

昨日台指期結算，法人果然沒給散戶好臉色，布局近 1 周的「割韭菜」大戲上演，加權指數被摜壓至 17458.79 點作收，成交值又爆出 6208 億元大量。昨天法人為摜壓台指期結算，連今天要除息的鴻海、台積電都都放棄參加，因此鴻海、聯電能否順利填息，將成為盤面多方反攻強弱觀察重點之一。多空中線強弱以 17520 點為分界。關鍵點位為 17333、17447 與 17555 點。

摜破月線後，已由空方取得控盤權，如果多方要把握關鍵時間反攻，昨日挺住的 17400 點城池得守穩，兩端哨站為 17388 與 17422 點，如果多方想要有像樣的反攻，17447 與收復 17500 點城池是必要條件，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，17555 點如能站穩，多方還沒放棄挑戰 17600 點與 17700 點。

17600 點城池兩端哨站為 17616 與 17588 點， 17636 與 17666 點為重要戰略據多方反攻硬仗還是落在 17700 點城池攻防，兩端哨站為 17683 與 17717 點。

但如 17388 點棄守，須提防往 17355 與 17333 點回測，17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點，如再棄守，多方得有進行季線保衛戰的心理準備。17252 與 17200 點城池如再被摜破，還得堤防進入 17000 點保衛戰。17200 點城池兩端哨站為 17188 與 17222 點。

美股費半指數反彈逾 3%，對電子族群較為有利，但是這波台股未能成功站穩 18000 點，反而南下摜破月線，電子一直未能成功接棒帶領多頭大軍反攻，也是敗筆。如果航海王、鋼鐵人仍未能挺住，電子必須戴罪立功，則指數還有維持月季線間盤整機會，待多頭重整腳步後再反攻。但對多方最不利的局面，則是再度出現電子與傳產齊軟! 如此投資人就做好指數繼續往季線甚至 17000 點校正回歸的心理準備。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)