〈紐約匯市〉美元未能站穩93關卡 比特幣重回3萬美元 大漲近7%

儘管市場仍對通膨與 Delta 變種病毒的隱憂持謹慎態度，但隨著股市自周一低點大幅反彈後激勵風險偏好，周三 (21 日) 澳幣、紐元走強，美元盤中雖再創 3 個月新高但最終未能守住 93 關卡。比特幣周三重回 3 萬美元，大漲近 7%。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周三一度觸及 93.19 的三個月新高點，然而紐約尾盤時段未能站穩 93 關卡，最終下跌 0.18% 至 92.79。

美元指數 (DXY) 周一走勢 (圖: 鉅亨網)

不過，市場仍看好未來幾個月美元的走勢，FOREX.com 全球市場研究主管 Matt Weller 表示，考量到殖利率利差和疫情升溫的避險需求，美元一直是本周外匯市場的主角，料將在未來幾周內持續為美元帶來支撐。

然而，Weller 說道，隨著市場風險偏好復甦，尤其是貨幣或財政刺激政策推動的經濟復甦將削弱美元剛出現的多頭趨勢。聯準會去年持續至今的寬鬆政策增加金融體系中的美元供給，這抑制美元的漲勢。

西聯匯款 (WUBS) 資深市場分析師 Joe Manimbo 認為，目前美國通膨居高不下，這可能驅使聯準會對收緊寬鬆政策抱持開放態度。

除了美元收跌外，避風貨幣之一的日圓周三也較為疲軟，美元兌日圓上漲 0.4% 至 110.29 日圓。

另一方面，作為風險偏好代表的澳幣兌美元在跌至去年 11 月以來低點後，周三上漲 0.39% 至 0.7356 美元；紐元兌美元則上漲 0.76% 至 0.6970 美元。

澳洲近期正受到疫情拖累，該國最大的兩個州周三新確診案例正在急劇增加，導致該國一半以上的人口被迫封城待在家中，打擊澳洲解封的希望。

周二觸及今年 2 月底點的英鎊兌美元周三上漲 0.6% 至 1.3712 美元。英國與歐盟的關係陷入僵持，英國政府將在周三向英國議會提出取消北愛爾蘭議定書的邊境檢查要求，此舉將改變脫歐後與北愛爾蘭的貿易計畫。

歐元兌美元上漲 0.09% 至 1.1791 美元，市場正靜待歐洲央行 (ECB) 周四的利率會議，歐洲央行行長拉加德 (Christine Lagarde) 上周預示調整展望後，市場預估將會釋出鴿派論調。

加密貨幣方面，比特幣在周二跌破 3 萬美元大關後，周三強勢站回該關卡，並一度逼近 3.3 萬美元，總計 24 小時內上漲 6.79% 至 31715 美元，以太幣則上漲 8.81% 至 1942.87 美元。

截至周四 (22 日) 台灣時間約 5:40 價格：