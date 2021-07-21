水災衝擊 日產鄭州廠停產 財損統計中

中國河南鄭州發生暴雨帶來的災情不斷，周三 (21 日) 日產中國區負責人表示，日產在鄭州生產工廠已處於停產狀態，其它情況正在向合資公司核實中。而東風汽車集團則稱，截至目前東風鄭州工廠人員一切平安，鄭州日產中牟工廠和東風日產鄭州分公司廠區部分地點遭到暴雨影響，正在進行緊急救援行動。

作為日產旗下的合資企業，東風日產已針對河南特大暴雨災情作出因應措施。東風日產表示，產能受到一定程度的影響，但已經都在控制之中，將在短期內儘快恢復生產。至於在河南地區受影響的生產和銷售的具體情況，目前還沒有相關數據。

現階段鄭州日產依照防災要求，成立防汛突擊隊，一方面在工廠重點處用沙袋砌起堤壩，防止雨水灌入，另一方面快速抽出廠內積水，防止工廠設備及零件不泡在水中。此外，還對新車進行緊急疏散，防止財產損失。

東風日產的生產工廠主要有廣州廠區、襄陽廠區、大連廠區和鄭州廠區等。日產汽車中國地區含乘用車和輕型商用車兩大事業群在內的 1～6 月份累計銷售量為 706,350 輛，年增 18.4%。

至於東風汽車旗下乘用車事業體 (包括日產和啟辰品牌)1～6 月銷售量為 569,419 輛，年增 17.8%。輕型商用車事業體(包括東風汽車股份有限公司和鄭州日產) 銷量為 130,709 輛，年增 30.1%。