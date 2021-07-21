【Wen姐筆記】台指結算登場 法人割韭菜？3日觀察期啟動

台股昨日又以跳空長黑方式，摜破月線，以及 7 月以來重要的支撐區 17700 點城池，今天台指期結算登場，法人大咖繼續割韭菜? 隨美股反彈，台股今天也有機會反彈，不過反彈是強是弱? 關鍵密碼為 17616 點。大盤與個股都進入 3 天觀察期，3 日內站不回月線，需提防進入中線校正! 關鍵點位為 17555、17636 與 17717 點。

多方要展開反彈，除了守穩 17500 點城池，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，最好能夠連 17555 與 17600 點城池都收復，17600 點兩端哨站為 17616 與 17588 點，如能再挺進 17636 與 17666 點重要戰略據點，多方收復月線機率將大增，而多方反攻硬仗將會落在 17700 點城池攻防，兩端哨站為 17683 與 17717 點，如能站回 17747 與 17777 點，這波空襲警報才可望解除。

但如 17486 點棄守，南下航道校正還在進行中，須提防回測 17447 與 17400 點城池，兩端哨站為 17388 與 17422 點，如再南下須提防往 17355 與 17333 點回測，17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點。

今日台指結算，多方仍需步步為營，昨日一度曾出現上櫃中小型股不甩法人賣壓現象，而中小型股能否續攻，將有維繫市場人氣作用。不過還是得提醒，覆巢之下無完卵，大盤失守月線，投資人還是得提高警覺! 而今日台指期結算，尾盤相關權值股的表現，仍得密切留意! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)