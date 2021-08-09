採用戴爾科技PowerStore儲存設備 讓業務拓展面面俱到

伺服器大廠戴爾科技集團（Dell Technologies）PowerStore 儲存設備推出 2.0 升級，帶來效能提升、新功能，加上新款入門價位機種 PowerStore 500，適合所有企業在數據時代時採用，更可協助企業的業務拓展面面俱到。

台灣戴爾科技集團資深技術顧問張逵榕、台灣戴爾科技集團技術副總經理李百飛指出，PowerStore 新版本可幫助客戶在不斷變化的世界中保持敏捷，帶來更多企業及創新、增加智能，而新款入門機種 PowerStore 500 則是讓任何規模、各式行業都可以採用，從零售、醫療、製造業到政府、教育業都相當適合。

戴爾科技的 PowerStore 儲存設備可以提供一小時內升級完成，更可以達到更有效的資料減量率，也可以全自動優化空間運用與效能表現。更好的是完全自動化，不須人員介入與增加管理成本，且藉由簡單軟體升級，還能使用 AppsON 實現橫向擴展叢集，從傳統資料到新型態應用系統等關鍵應用都能負載，因此從資料庫、倉儲資料處理、伺服器虛擬化、VDI、雲託管和 IT 即服務等等都可以達成。尤其是創新「智」造下，需要強大的大數據平台做後盾，戴爾科技的 PowerStore 儲存設備藉由運用 Data 創新的典型應用場景，善用 IT 技術（Big Data、AI、IoT、Cloud、AR/VR、5G）掌握市場新趨勢、加速創新，並能創造成本優勢與差異化，為企業挹注競爭力。

戴爾科技的 PowerStore 儲存設備不但提供高性能、高質量，使用更少空間，且能更少用電，永遠不用離線更新，對於政府、產業都有很大的幫助，更可推動金融科技的創新。以金融業為例，面對 FinTech（金融科技）時代來臨，加上純網銀的開業，系統的穩定相當重要，而 PowerStore 儲存設備可以協助系統的更新與創新，並可以用較少的硬碟，提供高效率的資料減量功能。另外，還可以做到 10 年、20 年、30 年、40 年的永遠不下線，這是其他業者的設備無法做到的重點。

李百飛指出，金融業的數位體驗，重要的就是「要快、要穩」，尤其是在現在的時代，產品開發要快，才能跟上消費者的需求改變，進而提高消費者的黏著。其中，金融業最重要的就是「ABC」，包含「AI 人工智慧」、「Big Data 大數據」、「Cloud 雲」，PowerStore 儲存設備就能讓這一切成真，並變成一個創意研發的基礎，打造最佳的基石，讓各種數位金融、金融科技都能實現。

整體來看，金融科技的發展是透過資料驅動銀行業務的發展，所以要走向「快、穩、橫向擴充」。像沒有實體分行的純網銀，數位體驗除了快，還要更快，且需要龐大的傳輸量。

PowerStore 儲存設備可以讓資料擴充快速，更可以支持各種架構，讓各類發展都無後顧之憂。以銀行的各項業務來說，從基本的存放款、財富管理、刷卡交易、支付產生費用，都是在數位平台上，因此這部分相當仰賴新的 IT 技術，需要更小空間、更少用電，儲存更多資料，加上數位金融的各項服務越來越多，開放銀行也需要整合資料，戴爾科技的 PowerStore 儲存設備不但可以解決金融業的痛點，更可協助金融業從最核心的資料中心、資料倉儲，甚至是非結構資料的蒐集整合，都可以扮演重要角色。

另外，PowerStore 儲存設備還能協助金融業系統整合開發，以最小空間協助客戶測試開發，更可以讓測試環境「貼近」真實環境，找出最多的問題，且這投資不需要太多的資本支出，可以說是從傳統銀行到開放銀行，最好的合作夥伴。

因應數位時代而產生的金融業 IT 營運需求，PowerStore 儲存設備可以帶來多面向的效益，讓金融業在各種業務拓展上可做到面面俱到，更可以在這物聯網、5G、大數據的時代，協助金融業者一同前進，邁向新世界，並盡享第一流、安全與流暢的工作體驗。

