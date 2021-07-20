統一證兩檔旗艦ETN 獲國家品牌玉山獎肯定

統一證 (2855-TW) 兩檔旗艦 ETN 統一特選價值成長報酬指數 ETN (020018-TW)、統一特選台灣上市上櫃 FactSet5G 報酬指數 ETN (020019-TW) 雙雙榮獲第 18 屆國家品牌玉山獎最佳產品類大獎。

統一證董事長林寬成表示，此兩檔統一 ETN 同時榮獲國家品牌玉山獎最佳產品殊榮，對經營團隊而言是莫大的鼓勵與肯定，也代表統一證在產品研發和技術創新的實力，獲得市場見證。

統一特選價值成長報酬指數 ETN 設計，是透過統一證自營部資料分析團隊，採用淨值股價比及股東權益報酬率計算出成長價值指標 (Growth Value Indicator，GVI)，篩選出符合評量標準 30 檔股票，以等權重加權方式構建指數。

統一證說明，統一特選價值成長報酬指數的優勢在於評估標準穩定，不受市場產業輪動影響，每一季定審，刪除本季股價漲多或股東權益報酬率落後的股票，納入股價被低估及下一季有望起飛補漲的股票，因此，雖是被動投資，卻具備自動換股的主動式基金的精隨，自去年 7 月 28 日發行以來，累積漲幅已超過 90%。

而統一特選台灣上市上櫃 FactSet5G 報酬指數 ETN 聚焦台灣 5G 供應商在全球 5G 產業鏈裡不可或缺的獨特性。成分股完整且集中於晶圓代工、IC 設計、被動元件、PCB、記憶體和網路通信等台灣 5G 產業鏈的上、中、下游，相較市場上同性質的 5G 指數純度更高，績效表現也更優異。

統一證是目前市場上 ETN 發行最積極的券商，發行檔數最多且指數涵蓋市場最廣，除台灣外，也包括香港、美國、日本、韓國等地。

統一證強調，將會在指數編製研究、ETN 發行造市，以及行銷推廣上繼續努力，以持續發行好品質的金融商品，作為投資大眾進入財富管理領域的最佳敲門磚。