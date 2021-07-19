關注焦點：

7 月 19 日 (周一)

美國 7 月 NAHB 房屋市場指數 (22:00)

今日重要經濟數據：

22：00 美國 7 月 NAHB 房屋市場指數 ‧ 預測 82‧ 前值 81

XAU 倫敦黃金 - 金價短線料呈回調休整

在上周公佈的 6 月美國 CPI 和 PPI 分別創下 13 年和 10 年半最大漲幅，美國消費者的一年通脹預期中值躍升至 4.8%，創紀錄新高。數據一度提振美元上漲，但美聯儲 (FED) 主席鮑威爾的國會證詞重彈鴿派論調，美元應聲滑落，但其後已復見持穩。鮑威爾在國會聽證會上重申，他不急於收緊貨幣政策。鮑威爾表示，高通脹似乎與經濟解封開放有關，過早採取行動抑制通脹將是一個錯誤，經濟距離可縮減支持“仍有一段距離”，至於金價則一度受到提升至一個月高位推動金價周四升至一個月高位 1833.60 元，然而，周五因美元走強，則令金價顯著回落至 1810 水準。樂觀的零售銷售數據提振了對美國第二季度經濟增長加速的預期，從而支撐了美元。

倫敦黃金方面，金價在 6 月份累計錄得約 167 美元跌幅，而踏入七月份之後則持續反彈，至上周觸高於 1833 美元，剛好扳回一半的跌幅，而金價之後已見停滯不前，在上周五更有著較顯著回落。另外，技術圖表亦可見亦正自超買區域掉頭回落，或見金價將迎來一段調整走勢。較近支持料為 1814 及 1800 美元關口，至於 100 天平均線 1791 美元則為關鍵支撐依據，需慎防若此區失守將破壞了金價自七月以來的上升態勢，否則若能守著此區，估計將視作技術後抽，後市仍有著重新上探的傾向。而阻力位繼續留意 1833，下一級看至 250 天平均線 1848 以至 1870 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

7 月 5 日–1,042.58 噸

7 月 6 日–1,042.23 噸

7 月 7 日–1,040.48 噸

7 月 8 日–1,040.19 噸

7 月 9 日–1,040.19 噸

7 月 12 日–1,037.28 噸

7 月 13 日–1,037.28 噸

7 月 14 日–1,034.37 噸

7 月 15 日–1,034.37 噸

7 月 16 日–1,028.55 噸

7 月 16 日上午定盤價：1822.00

7 月 16 日下午定盤價：1824.30

倫敦黃金 7 月 19 日 – 7 月 23 日預測波幅：

阻力位： 1822 – 1833 – 1855 – 1876

支持位： 1800 – 1789 – 1768 – 1746

倫敦黃金 7 月 19 日

預測早段波幅：1798 – 1815

阻力位：1823 – 1839 – 1851

支持位：1791 – 1779 – 1766

XAG 倫敦白銀 - 銀價再陷弱勢盤整格局

倫敦白銀方面，銀價在前一周周初受制於 25 天平均線而回落，目前 25 天線處於 26.25 美元，若短期仍未能闖出此區，銀價或仍陷於弱勢盤整階段；而其他技術指標暫未有透露出一致的訊號，故可能短線延續盤整的機會較大。向上較大阻力看至 26.75 及 50 天平均線 27 美元。至於支持關鍵指向 25.50 美元，這是近期兩度險守著的關口，需看若其後此區一旦失守，可能觸發銀價新一波的大型跌勢；較近的下試目標料為 25 以至 3 月低位 23.76 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

7 月 5 日–17,353.61 噸

7 月 6 日–17,353.61 噸

7 月 7 日–17,295.94 噸

7 月 8 日–17,295.94 噸

7 月 9 日–17,267.10 噸

7 月 12 日–17,267.10 噸

7 月 13 日–17,267.10 噸

7 月 14 日–17,267.10 噸

7 月 15 日–17,267.10 噸

7 月 16 日–17,226.74 噸

倫敦白銀 7 月 19 日 – 7 月 23 日預測波幅：

阻力位： 25.85 – 26.10 – 26.75 – 27.65

支持位： 25.20 – 24.95 – 24.05 – 23.55

倫敦白銀 7 月 19 日

預測早段波幅：25.50 – 25.85

阻力位：26.10 – 26.70 – 27.15

支持位：25.20 – 24.95 – 24.50

EUR 歐元 - 美元創下一個月來最大單周漲幅

美元周五小幅走高，創一個月來最大單周漲幅，此前樂觀的零售銷售數據提振了對第二季度經濟增長加速的預期。衡量美元兌一籃子六種貨幣的美元指數上漲 0.11%，至 92.675。該指數本周累計上漲 0.6%。美國 6 月零售銷售意外增長，因商品需求依然強勁，儘管支出已轉回至服務領域。一項調查顯示，美國消費者信心在 7 月初意外大幅下滑至五個月來最低水準，因通脹擔憂削弱了對經濟復甦的信心，但對美元走強的影響不大。強勁的美國經濟數據以及美國聯邦儲備理事會 (FED)6 月表示將於 2023 年提前加息後利率預期的轉變，在近幾周扶助提振美元，並令投資者對做空美元感到不安。美元周五上漲，儘管美聯儲主席鮑威爾周四重申通脹上升可能是暫時的，美聯儲將繼續支持經濟。

歐元兌美元向下考驗又一重要關卡 1.18，月初以來已多次下探亦仍可險守著，故後市一旦失守，可望歐元仍續作下試，下一目標將直指 1.17，此前已在 3 月底守住後開展強勁反撲至 1.22 水準上方，故需多加留意若此趟失守，歐元有機會將開展近一年多來更為猛烈的跌勢，這是因為由 2020 年 11 月至今，明顯可在圖表看至歐元兌美元正形成了一組雙頂型態，僅以 5 月 25 日高位 1.2266 以及 3 月 31 日低位 1.1702 的 564 點的相距幅度計算，雙頂延伸的潛在技術目標可看至 1.1138，這將視為中長期的下探目標。至於當前較近的延伸支持可先留意 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602，而 1.15 這個半百關口亦是值得參考的支持依據。阻力位就回看上月下旬未能回破的 1.19 以至 1.20 關口，較大阻力預估在 50 天平均線 1.2060 水平。

預估波幅：

阻力 1.1900 - 1.2000 – 1.2060*

支持 1.1800* – 1.1700** -1.1602 - 1.1500 – 1.1138

JPY 日圓 - 日圓呈弱勢傾向

美元兌日圓走勢，上周匯價曾出現顯著回跌，至 109.50 水準初步站穩住腳，而圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域回升，或可望美元兌日圓有再復上探的傾向。首個目標先看本月初高位 111.65，其後進一步將看至去年高位 112.21 以至 115 關口。至於支持位回看 108.50 及 4 月低位 107.46。

預估波幅：

阻力 111.65 – 112.21 – 115.00

支持 109.50 – 108.50 – 107.46

GBP 英鎊 - 英鎊窄幅橫盤，受壓 25 天 MA

技術圖表可見，MACD 指標亦剛在上周初上破訊號線，可週英鎊短線有著重新走高的傾向。當前向上將以 25 天平均線為關鍵阻力，此前於六月份匯價失守 25 天平均線之後則維持下試，直至上周多日高位仍是受阻於 25 天平均線，故若後市可突破目前位於 1.3880 的 25 天線，將可望英鎊終擺脫爭持局面而再踏升軌，其後延伸目標料會甪至 50 天均線 1.4010 水平。另外，若以自去年六月初起始的的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 1.3925，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3990 及 1.4050 水平。 而支持關鍵將回看 1.3730，進一步參考 250 天平均線 1.3560 水平。

預估波幅：

阻力 1.3880** - 1.4010 - 1.4050

支持 1.3730 - 1.3560

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至六月中旬更升破 0.91 的區間頂部，即使其後一度回調亦站穩於 0.91 水準上方，而圖表見 RSI 及隨機指數維持上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，61.8% 的回升幅度會看至 0.9265。較大阻力預估在 100 周平均線 0.9410 以及 0.9500 水準，進一步料為 0.9620。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9265 – 0.9410 – 0.9500 – 0.9620

支持 0.9100* – 0.9000 – 0.8870 - 0.8754

AUD 澳元 - 風險偏好受制，澳元續呈承壓

技術圖表所見，澳元兌美元自六月下旬的走勢正形成了一組小型雙頂型態，頸線位置參考 7 月 2 日低位 0.7445。由於 RSI 及隨機指數仍告下行，故匯價短期若仍居於此區下方，料澳元又將伸延另一波跌勢。向下較大支持料為 0.7380 及 200 周平均線 0.7240 水準，下一級直指 0.70 關口。而阻力位會回看 25 天平均線 0.7585 以至 0.7720 水準。

預估波幅：

阻力 0.7445 - 0.7585 - 0.7720

支持 0.7380 – 0.7240 – 0.7000

NZD 紐元 - 央行政策前景偏鷹，料支撐紐元重新走升

技術走勢而言，RSI 及隨機指數均已重新回升，而 MACD 指標亦剛上破訊號線，可見紐元有著再作走升的傾向。此外，更重要的是，自六月下旬以來，紐元兌美元多次下試 0.6920 這個關鍵的支撐水準，但一路仍見險守著，包括最近於上周五日低 0.6918 及本周二日低 0.6923，故若可突破近期的盤整區間頂部 0.71 水平，將更可奠定紐元將可望重啟升浪。以 180 點盤整幅度作延伸計算，技術目標先可至 0.7280，其後將參考至 5 月高位 0.7316，下一級參考 2 月高位 0.7463。支持位除了 0.6920 之外，下一級將關注 0.6850 及 0.6720 水平。

預估波幅：

阻力 0.7100* – 0.7280 - 0.7316 – 0.7463

支持 0.6920 - 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變並削減購債步伐

技術走勢而言，上周匯價在 1.26 關口遇阻，亦接近於 200 天平均線目前位置 1.2630，隨著之後回落，亦令 RSI 及隨機指數開始掉頭下行，估計短線匯價出現回跌的機會頗大。較近支持料為 25 天平均線 1.2370 及 1.23 水準，在上周初多日見匯價險守於此區之上，下一重要支撐將繼續留意 1.20 關口。至於向上另一關鍵阻力將參考 4 月高位 1.2652，進一步料為 250 天平均線 1.2755。

預估波幅：

阻力 1.2600/30 – 1.2652 - 1.2755

支持 1.2370 – 1.2300 - 1.2000*

CL 紐約期油 - 供應增加憂慮和疫情反撲，油價受制

原油價格走勢震盪，市場預期石油供應將增加，而此時新冠病毒感染病例增加可能導致多國重新實施封鎖限制並打壓需求。美國原油期貨 > 上漲 0.16 美元，或 0.2%，結算價報每桶 71.81 美元。美國 6 月零售銷售意外增長，因儘管支出轉回服務業，但商品需求依然強勁，支撐了第二季經濟成長加速的預期。能源服務公司貝克休斯的數據顯示，由於油價在過去幾個月大部分時間都在上漲，美國的鉆井平台數量繼續緩慢增長，本周增加了兩座活躍鉆機，達到 380 座，這是自 2020 年 4 月以來的最高水平。OPEC 周四表示，預計明年全球石油需求將增至約 1 億桶 / 日，與疫情爆發前水平相近，主要受美國、中國和印度需求增長帶動。

技術圖表所見，當前 RSI 及隨機指數自超賣區域正處回升，或可望油價有走穩傾向。阻力位先留意 75 水準，下一關鍵在 77 美元，2018 年 10 月高位 76.90 止步於此，此前上試亦是過門而不入，只觸高至 76.98，故若後市能衝破 77 美元將別具意義，有望先以 80 美元關口為下一目標。下方支撐回看 50 天平均線 69.80。倘若以自五月的累計漲幅計算，油價回吐幅度有機會延展至 69.25 及 67.40 美元。較大支撐參考 100 天平均線 66.10 美元。

預估波幅：

阻力 75.00 – 77.00** – 80.00

支持 69.80 – 69.25 – 67.40 – 66.10

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)