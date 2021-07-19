陳時中：台灣採購次世代疫苗 談判進入最後階段

台北市長柯文哲考慮舉債 40 億元自購第 3 劑新冠肺炎疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中今 (19) 日表示，此想法與中央一樣，各國明年都需要次世代疫苗，都在準備中，台灣採購次世代疫苗的談判，也進入最後階段。

對於北市府是否打算舉債 80 億元，其中 40 億元做紓困、40 億元購買疫苗第 3 劑，來提前對付變種病毒？柯文哲指出，預算可能要先安排，大概要到年底才會正式核定，所以現在還有半年的時間，來觀察台北市要不要準備第 3 劑的疫苗。

陳時中也在疫情記者會上回應指出，柯文哲的想法與指揮中心一致，各國明年都需要次世代疫苗，大家都已及早準備，北市府可以來思考要怎麼跟中央配合。

台灣 2022、2023 年將向莫德納 (Moderna) 各追加購買 1500 萬劑次世代疫苗。陳時中說明，指揮中心採購談判目前已到了最後階段，接近完成。

根據疾管署統計，7 月 17 至 18 日全台 COVID-19 疫苗接種 22.3 萬人次，截至目前為止，累計接種 519 萬 4107 人次，AstraZeneca 接種 246 萬 7348 人次，Moderna 接種 272 萬 6759 人次，疫苗接種人口涵蓋率升至 21.56%，劑次人口比 22.11%。