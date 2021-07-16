橋椿Q2獲利彈升上半年轉盈 EPS 0.99元

橋椿 (2062-TW) 6 月及第二季營收同創高，年增超過 6 成，今 (16) 日公布第二季自結，稅後純益 1.02 億元，爲連 4 季獲利，較去年由虧轉盈，季增 70.95%，每股純益 0.63 元，上半年稅後純益 1.61 億元，也較去年由虧轉盈，每股純益 0.99 元。

橋椿第二季營收 23.88 億元，毛利率 13.69%，季增 1.04 個百分點，年增 7.94 個百分點，稅後純益 1.02 億元，季增季增 70.95%，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 0.63 元；上半年營收 43.93 億元，毛利率 13.22%，年增 9.03 個百分點，稅後純益 1.61 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.99 元。

橋椿擬辦理發行約 3.7 萬張現增股籌資獲准，是 2007 年上市以來首度籌資，將自市場募集 9.25 億元，預計第三季完成募集。橋椿此一辦理現金增資籌資案由元大證券主辦，暫訂現增股以每股 25 元溢價發行，籌資目的在償還銀行借款。

橋椿加碼台灣廠零組件自動化生產，並快速對應設立成品生產線，在台灣組裝成品出貨，讓輸美客戶規避美中貿易戰，此生產模式由供應零組件跨大步到成品組裝。

橋椿受惠歐美疫情後的家庭裝修需求帶動，逐步擺脫過去虧損陰霾，連續幾季維持獲利，第三季獲利也不看淡。同時，橋椿在台灣廠組裝成品，部分零組件為自行生產，部分來自外購，隨著經營成品生產營收達經濟規模後，橋椿考慮開發自行生產取代外購，有助毛利率提升。

美中貿易戰及新冠肺炎疫情催化下，橋椿提早 3 年在台進行智慧化布局，藉由設立研發中心、智慧化生產線，掌握客戶需求，內部已訂在全球的高市占目標。

橋椿大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。