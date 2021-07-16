台驊將辦現增發行普通股 共計1萬張

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (16) 日宣布，董事會決議辦理現金增資發行普通股，發行股數共 1 萬張，每股面額新台幣 10 元，發行總金額按面額計新台幣 1 億元，是繼陽明 (2609-TW) 後第二家宣布增資的航運業。

台驊說明，此次辦理現增，主要是為償還銀行借款並充實營運資金，其中，由員工認購股數占發行股份總數 10%，合計 1000 張，公開銷售股數占比 10%，合計 1000 張，而由原股東按認股基準日股東名簿記載的持股比例認購占 80%，合計 8000 張。

台驊日前公布 6 月合併營收達 31.48 億元，月增 18.31%，年增 171.74%，續創單月新高，第二季合併營收 78.7 億元，季增 33.57%，年增 103.73%，也創單季新高，累計上半年合併營收 137.63 億元，年增 114.94%，已超越去年前 11 個月的營收規模。

台驊表示，海運市場面臨缺櫃、缺艙、缺工和缺車等四缺問題，供不應求造成運費月月調漲，今年有望一年就賺贏過去十年的獲利總和。

而上海航交所公布最新的 SCFI 綜合指數來到 4054.42 點，周漲幅 3.1% 並續創新高，三大遠程航線包括歐洲線、美東線和美西線均創高，運價仍維持高漲態勢。