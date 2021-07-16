微星需求維持高檔 估全年板卡出貨創高上看2400萬片

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (16) 日召開股東會，展望今年，董事長徐祥表示，疫情仍無法完全消除，但預期全球 ICT(資通訊)產業、整體經濟不確定因素將減少，需求可望維持高檔，將持續統合內部單位，提升營運積效，估今年板卡出貨可達 2400 萬片，再創新高。

徐祥指出，疫情對全球經濟造成衝擊，但也帶動生活型態大幅改變，推升遠距居家工作、學習、娛樂需求大增，此外性價比高新品推出也帶來換季效應，讓筆電、電競產品供不應求，而輝達 (NVDA-US) 去年新品也對公司毛利帶來正面貢獻。

展望今年，徐祥表示，上游電子零件缺料、物流緊張，導致供不應求情況，但微星與供應鏈客戶維繫良好關係，將即時應變以順利供貨，也預期在需求強勁支撐下，今年營運可望持續成長，估全年板卡出貨量將達 2400 萬片，年增逾 2 成，再創新高。

微星今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.1 元，除息基準日則訂為 8 月 26 日。

微星 6 月營收達 155.7 億元，月減 0.7%、年增 13%，第二季營收則達 463.22 億元，季減 3.5%、年增 31.1%，創下歷史單季次高，累計上半年營收達 943.27 億元、年增 47.8%。