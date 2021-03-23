微星看旺三大產品線 今年營收維持雙位數成長

微星 (2377-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，董事長徐祥表示，遠距商機、宅經濟延續下，市場需求仍強勁，去年顯示卡、主機板、筆電三大產品線平均有 30-50% 成長，看好今年筆電、主機板仍可維持雙位數成長，全年營收也看增雙位數，第 2 季也不排除再因應貨運、零組件成本，調整價格。

徐祥表示，從銷售通路來看，包含顯示卡、主機板、筆電都是缺貨狀況，其中，顯卡在輝達 (NVDA-US)RTX 30 系列帶動下，歐美、亞太地區缺貨狀況嚴重，至少到下半年才有機會緩解，另外，也看好今年電競螢幕將有翻倍成長空間。

徐祥進一步指出，首季營運可望維持相對高檔，依目前訂單、料況供給來看，預期 3 月營收可望維持 1-2 月水準，加上部分產品反映貨運、成本，調漲售價，有助毛利改善，第 2 季隨著英特爾 (INTL-US)、超微 (AMD-US) 等新品推出，有機會與第 1 季維持大幅度成長，今年也計畫調升整體產能達 10-20%。

至於近期包含 MOSFET、面板、記憶體等零組件仍吃緊，微星第 2 季也將適度反映成本，調整產品售價。

車載應用方面，總經理黃金請指出，目前車用布局已車控系統為主，包含影音、行車監控等，陸續打入台灣連鎖計程車隊、歐美巴士，上半年成長仍相對趨緩，但未來有龐大發展空間，短期會持續著重電競本業。

赴外設廠方面，黃金請表示，微星仍將主力放在中國與台灣廠，東南亞設廠計畫則會持續評估，包含找合作夥伴共同設廠都是選項之一。

微星去年受惠宅經濟發酵，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益 79.59 億元、年增 42.5%，創下歷史新高，每股純益 9.42 元，則改寫 20 年新高，日前也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.1 元現金股利，配發率約 64.7%，徐祥表示，因應營運成長，公司計畫保留較多現金，未來股利政策將維持在 6 成，甚至恢復到過去 7-8 成水準。