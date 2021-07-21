Apple Car概念股 誰最低估？

台股站上萬八，隨即來個回檔修正，我週二帶領會員逢高大舉收回資金，真正替會員達到趨吉避凶的效果，人家說賭場裡最終的贏家，從來不是那個桌面上錢最多的人，而是懂得適時離開的人，現在會員們滿手現金，等待逢低撿便宜的好股出現，等待肯定是值得的。現在盤面資金大搬風，航運股跌破月線報大量，撿便宜的水手、船員各個浮上水面，潮水退了才知道誰沒穿褲子，資金明顯開始往電子股流竄，這也是我幾個禮拜前就提前告訴各位投資朋友的現象，這一波最明顯的輪動就是船票變車票，車用二極體領軍各式各樣的車用類股創波段高、創新高，我認為今年車用將是成長主流股，而不是航運的景氣循環股。

日前鴻海傳出將與蘋果合作共同生產 Apple Car，台廠概念股也受到矚目，其中像是胡連 (6279-TW)、皇田(9951-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、錩新(2415-TW)、和大(1536-TW)、智伸科(4551-TW)、英利 - KY(2239-TW)、健和興(3003-TW)、聯嘉光電(6288-TW)、順德(2351-TW)、和勤(1586-TW)、江興鍛(4528-TW) 等，都是可以留意的對象。

胡連訂單能見度高 本益比低

因車市持續加速復甦，胡連受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存，去年全年賺 5.59 元，較前年 4.78 元成長，由於上半年受到疫情攪擾，下半年車市開始回溫，成長幅度較大，今年首季獲利告捷，今年第一季賺 2.25 元，較去年同期 281.36%，第二季營收 11.73 億元，季增 1.4%、年曾 61.8%，上半年就有將近 5 元的獲利水準。

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