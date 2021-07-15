美CPI再創新高 升息議題再次引爆

文／理周教育學苑．方鈞

Q:7 月 13 日美國公布 6 月份消費者物價指數 (CPI)，增幅創下 2008 年以來最高，顯示在各地陸續解封後，消費需求增加，企業轉嫁成本，帶動整個通膨數據上漲，持續性的通膨引發各界質疑，聯準會的貨幣政策該怎麼看待？

A: 美國六月 CPI 發布值五．四，高於市場預期，更創二○○八年以來最高，數據顯示有三分之一是中古車帶動，其他和解封後旅館、機票、租車等消費價格上漲有關。近期美國 CPI 指數持續性上漲，反映了疫情紓困帶來的後遺症，疫情爆發後美國政府紓困補貼、企業停產停工、勞工失業，導致過去供給及需求同時下降，七月開始，美國解封帶動需求成長，但供給卻面臨缺工、原物料上漲，企業轉嫁成本至消費者已經開始出現，也造成美國通膨持續增加。

雖然美聯儲強調通膨只是「暫時」，但就基本面來看，現在只是解封剛開始，需求力道還未出現就已經飆升，企業要恢復正常生產也需一年半載，雙重條件下，是否為「暫時」引發各界質疑。

美聯儲現在面臨的是劇毒或是慢性毒選擇難題，雖然 CPI 增加，但細看就業數據及企業營利會發現數值雖然上升，但扣除掉通膨後，美國經濟復甦不如預期，現在停止寬鬆無疑是劇毒，但繼續寬鬆通膨必定上升視為慢性毒，所以美聯儲只能選擇「再觀察」無法正面回應。

接下來，只要通膨議題再起，無論美聯儲是否表態升息，市場都已預期美國將回購債券，新興市場資金會率先抽離，新興國家貨幣將先面臨嚴重貶值，而因為預期效應，下半年美元轉強將有成為焦點投資機會，投資人想要賺取美元價差，可以開始陸續布局。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

來源：《理財周刊》1090 期

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