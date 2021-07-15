亨泰光兩岸出貨同步看增 全年營收將衝破6億元 續創高

隱形眼鏡製造商亨泰光 (6747-TW) 今 (15) 日舉行線上法說，總經理吳怡璁表示，台灣疫苗普及率提升，醫院人流逐步回升，加上中國高單價新品鋪貨至一線城市，工廠已啟動三班制趕工出貨，全年營運樂觀，法人估，全年營收有望年增 20-25%、突破 6 億元，續衝新高。

中國市場方面，亨泰光旗下上海亨泰今年 4 月與昊海生科簽訂 10 年 myOK 角膜塑型片銷售合約，昊海將依合約每年向亨泰光下單，再由上海亨泰銷售。

吳怡璁表示，中國今年全年出貨量落在 25-28 萬片，其中，昊海今年最低訂單量為 3 萬片，目前已經下訂約 1.5 萬片，預計 2024 年前，採購量將達 20 萬片，此外，透過雙方合作，亨泰光在中國市占有機會從目前的 15%，成長至 20-30%。

法人估，亨泰光出貨價每片 50 美元，看好昊海全年營收貢獻可達 150 萬美元 (約新台幣 4200 萬元)，未來 3 年營收貢獻則有望以倍數擴大。

台灣市場方面，吳怡璁指出，今年首季業績成長超過 2 成，不過 5、6 月碰上新冠疫情，醫院門診量大幅下滑、衝擊業績，隨著台灣疫苗施打率提升，醫院人流下半年有望回溫，除了銷售 OK 鏡，軟式隱形眼鏡將持續推出新品，讓營收維持穩定成長。

其他市場佈局部分，吳怡璁說，除台灣與中國市場外，預計韓國合作夥伴今年 9 月會取得 OK 鏡認證，目前積極討論未來一年的採購量，另外紐西蘭、澳大利亞、菲律賓、馬來西亞、新加玻、印尼、香港等都有佈局，但營收比重仍不高，後續則將重心擺在歐美市場，惟旗下產品屬於醫材品，需長時間申請認證。