文 / 理財周刊

經典再添新意！半島迷你奶黃月餅三十多年來馳名中外被譽為「香江經典」；今年米其林星級名廚以傳統精神融合創意口味，推出紅棗黑棗蓮蓉和核桃無花果奶黃兩款月餅，搶攻今年中求月餅市場！

半島酒店所屬半島精品店的「迷你奶黃月餅」在 1986 年初次面世，於傳統蛋黃蓮蓉月以外開創新風，至今已晉身深受歡迎中秋禮品之列，每年預購消息一公布，就會引起消費者搶購。

今年半島由米其林星級名廚、半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅構思的紅棗黑棗蓮蓉和核桃無花果奶黃兩款月餅，精緻品味的紅色禮盒盛載以上兩款特色月餅各四個、一罐半島陳年普洱茶葉、兩對限量版手繪陶瓷茶杯和碟，與家人已茶佐餅，贈與好友更能彰顯品味與誠意。

此外，半島精品店還推出精選中秋禮物籃（定價 新台幣 3,188 元）及特級中秋禮物籃（定價 新台幣 4,688 元），每款均滿載半島酒店月餅及精選食品。

半島月餅這幾年來，為確保顧客能選購優質正品半島月餅，包裝上已引入識別編碼多年，今年更提供網上認證版 ，讓消費者選購上能安心。除此之外在配送服務也會以恆溫配送，讓贈與的禮盒完善送達。

目前半島月餅官網與粉絲專頁，皆可獲得更多產品與相關月餅訂購資訊。如想親臨選購，也可至半島酒店旗下半島精品各百貨門市，新光三越台北信義新天地 A4 館、太平洋崇光百貨 SOGO 忠孝館、台中大遠百 Top City 店、新光三越台中中港店、高雄漢神百貨本館。

半島精品店台灣官網：www.peninsulaboutique.com/tw

半島精品店台灣官方粉絲專頁：www.facebook.com/peninsulaboutique.tw/

來源：《理財周刊》1090 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》