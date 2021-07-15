進泰6月獲利登頂 上半年虧轉盈每股稅前賺9.54元

進泰電子 (3465-TW) 6 月營收及獲利雙創新高，今 (15) 日公布 6 月自結，單月稅前盈餘 7259 萬元，創新高，較上月再成長 36.76%，較去年同期虧轉盈，依目前股本計算，單月每股稅前盈餘 2.26 元，今年上半年稅前盈餘 3.06 億元，也較去年同期轉盈，每股稅前盈餘 9.54 元。

進泰電子第二季稅前盈餘 1.63 億元，季增 13.17%，較去年同轉虧爲盈，預計第三將進入全年出貨高峰，單季獲利將再度上攀。

進泰電子克服產品缺櫃及塞港窘況，6 月出貨加溫，單月營收 3.07 億元創新高，月增 10.9%，也較去年同月 16.9 萬元成長 1814 倍，第二季營收也以 8.01 億元改寫新高，預估第三季出貨可望續成長。進泰 2021 年上半年營收達 14.02 億元，年增 840 倍。

進泰東莞協力廠仍處於滿載生產狀況，越南新建自有廠區進展也順利，進泰主管指出，越南北寧省新建、招工都採高規格防疫，預期建廠進度順利，產能將照預期在 9 月起逐步開出。進泰預估，越南新廠按進度交運生產設備中，預計招聘 1200 名作業員，目前進展順利。

進泰投資 2000 萬美元設立的越南北寧省安風工業區內新廠，基地面積 2 萬坪，規劃興建 1.2 萬坪的廠房及生產線。